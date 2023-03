DEG ringt Schwenninger Wild Wings im Penaltyschießen nieder

Düsseldorf. (MR) Zum vorletzten Heimspiel der Hauptrunde empfing die Düsseldorfer EG nochmals die Schwenninger Wild Wings von Neu-Bundestrainer Harold Kreis. Es war das 1000....

Düsseldorf. (MR) Zum vorletzten Heimspiel der Hauptrunde empfing die Düsseldorfer EG nochmals die Schwenninger Wild Wings von Neu-Bundestrainer Harold Kreis.

Es war das 1000. DEL Spiel für Philip Gogulla, und nach der Ehrung für ihn entwickelte sich ein Spiel, das diesem Ehrentag nicht gerecht wurde. Beide Teams fanden schwer in die Partie, und der Startabschnitt war geprägt von Puckverlusten. Erst zum Ende hin konnten Möglichkeiten kreiert werden. Ein Konter Fischbuchs, der statt selbst zu schießen, quer legte zu Gogulla, doch der Schuss wäre möglicher weise besser gewesen. Die Scheibe wurde nämlich abgefangen, direkt nach vorne getragen, und Ramage konnte seine Wild Wings in Führung bringen (16.). Früh im zweiten Durchgang gab es die erste Strafzeit, und damit nahm das Spiel ein wenig Fahrt auf. Die Strafe war zwar gerade abgelaufen, aber Düsseldorf noch in der Aufstellung, und Harper konnte zum Ausgleich einschießen. Auf der anderen Seite wollten es Pfaffengut und Indrasis zu schön machen und „verpassten“ sich. In der 28. Spielminute musste Eriksson zum zweiten Male hinter sich greifen, als Schiemenz gut nachgesetzt und den Rebound am Pfosten vorbeigebracht hatte. Doch die Hausherren taten zu wenig nach vorne, und es kam, wie es kommen musste. Sie wurden mehrmals hinten festgespielt, und schließlich konnten die Wild Wings sich belohnen. Pfaffengut besorgte kurz vor dem zweiten Seitenwechsel den 2:2 Ausgleich.

Bemühter dritter Durchgang und ein Schlagschuss ins Glück

Beide Teams versuchten, im dritten Durchgang einen weiteren Treffer, womöglich den Siegtreffer zu erzielen. Die DEG konnte eine Überzahl nicht nutzen und musste sich später selbst in Unterzahl bewähren. Hinzu kam, dass man sogar ein paar Sekunden gleich mit zwei Mann weniger auf dem Eis stand. Zwar gab es die eine oder andere brenzlige Situation, doch es wollte in der regulären Spielzeit kein Puck mehr über die Linie. In der Verlängerung wanderte früh der Jubilar auf das Sünderbänkchen, und die Gäste hatten viele gute Chancen bei 4 gegen 3. Am Ende musste das Penaltyschießen über den Zusatzpunkt entscheiden. Hier traf einzig Svensson, der einen weiten Anlauf nahm, um dann früh per Schlagschuss das Spielgerät in die Maschen zu befördern.

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 43 Luca Zitterbart, 67 Bernhard Ebner – 71 Daniel Fischbuch, 81 Stephen MacAulay, 87 Philip Gogulla; 88 Niklas Heinzinger, 36 Joonas Järvinen – 20 Tobias Eder, 39 Victor Svensson, 28 Alex Ehl; 3 Alec McCrea, 5 Nick Geitner – 15 Stephen Harper, 29 Alex Barta, 22 Cedric Schiemenz; 6 Justus Böttner – 92 Jakub Borzecki, 24 Alex Blank, 44 Josef Eham

SWW – 60 Joacim Eriksson – 4 Ville Lajunen, 53 Alex Trivellato – 96 Tyson Spink, 90 Tylor Spink, 26 Brandon DeFazio; 55 John Ramage, 78 Will Weber – 47 Alexander Karachun, 40 Ken Andre Olimb, 70 Miks Indrasis; 23 Carl Neill, 52 Johannes Huß – 94 Phil Hungerecker, 77 Daniel Pfaffengut, 93 Sebastian Uvira; 67 Florian Elias, 18 Daniel Neumann, 64 Boaz Bassen

Die Tore erzielten:

0:1 (15:28) Ramage (Tyson Spink)

1:1 (23:30) Harper (Ebner, Barta)

2:1 (27:44) Schiemenz (Harper)

2:2 (37:43) Pfaffengut (Hungerecker)

3:2 (65:00) Svensson

Schiedsrichter: 6 Lasse Kopitz, 12 Mark Iwert (94 Patrick Laguzov, 67 Jonas Merten)

Strafen: DEG – 6 Min.; SWW – 4 Min.

Zuschauer: 6245

So lief die Ehrung von Philip Gogulla