DEG reist zum â€žSÃ¼dtriol Summer Classicâ€œ

Diesmal spielt sie in Italien, genauer gesagt in Bozen beim internationalen „Südtirol Summer Classic“. Erster Gegner ist am Samstag, 3. September, um 20.00 Uhr der HC Skoda Plzen aus Tschechien. Am Sonntag trifft die DEG – je nach Spielausgang am Samstag – um 15.00 oder 18.30 Uhr auf den HC Ambri Piotta aus der Schweiz oder Gastgeber HC Bozen aus Italien.

Dabei können die Rot-Gelben wieder auf einige zuletzt fehlende Spieler zurückgreifen. Brendan O'Donnell und Stephen Harper kehren nach überstandenen Blessuren ins Team zurück. Auch Alex Ehl hat sein Pfeiffersches Drüsenfieber weitestgehend überstanden und wird am Wochenende womöglich schon wieder einige Wechsel fahren. Es fehlen weiterhin Victor Svensson (Muskelfaserriss) und auch der noch an den Folgen eines Pferdekusses aus Dresden laboriert. Befürchtungen auf eine schwerere Verletzung haben sich nicht bestätigt.

Sportdirektor Niki Mondt: „Vergleiche mit internationalen Teams sind immer interessant und aufschlussreich. Wir freuen uns, dass einige der verletzten oder erkrankten Jungs wieder mit dabei sind und werden vor allem Alex Ehl behutsam wieder an das Tempo heranführen. Die neue DEL-Saison beginnt schon in zwei Wochen, deswegen wollen wir jede Minute nutzen, um uns weiter einzuspielen.“

Cheftrainer Roger Hansson: „Unsere Gegner spielen in ihren Ligen jeweils eine gute Rolle, wir müssen also bereit sein. Wir wollen insgesamt als Team weiter an den Kleinigkeiten arbeiten. Die Rückkehrer geben uns weitere Möglichkeiten dazu. Das erste Spiel gegen Plzen wird Henrik Haukeland im Tor bestreiten, für den Sonntag werden wir neu entscheiden.“

Ausblick: Am Freitag, 9. September, folgt dann um 19.30 Uhr im PSD BANK DOME die offizielle Saisoneröffnung gegen die Iserlohn Roosters. Eine Woche später findet an gleicher Stelle das erste Ligaspiel gegen den ERC Ingolstadt statt. Tickets für beide Begegnungen unter www.degtickets.de.

