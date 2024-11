DEG reist nach Schwenningen und empfÃ¤ngt NÃ¼rnberg

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG steht vor entscheidenden Wochen. Bis zum Jahresende bestreiten die Düsseldorfer in der PENNY DEL noch satte 16 Partien...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG steht vor entscheidenden Wochen.

Bis zum Jahresende bestreiten die Düsseldorfer in der PENNY DEL noch satte 16 Partien – davon acht im heimischen PSD BANK DOME. In diesen Spielen müssen die Rot-Gelben kräftig punkten, um in der Tabelle wichtigen Boden gut zu machen. Den Auftakt dieser zentralen Saisonphase bilden die Begegnungen bei den Schwenninger Wild Wings (Freitag, 15. November, 19.30 Uhr) und daheim gegen die Nürnberg Ice Tigers (Sonntag, 17. November, 16.30 Uhr).

Der Kader des Wochenendes: Chefcoach Steven Reinprecht muss weiterhin auf die verletzten Stürmer Jakub Borzecki (Fuß), Alex Ehl (Knie) und Rick Schofield (Hüfte) sowie auf die Verteidiger Torsten Ankert (Schulter) und Oliver Mebus (Fuß) verzichten. Lenny Boos stürmt weiterhin für die Moskitos Essen in der Oberliga.

Infos zum Nürnberg-Spiel

Alex Ehl verkauft Sonderzug-Tickets! Der Stürmer wird am Stand des Fanprojektes hinter der Westkurve ab 15.15 Uhr persönlich für eine Stunde Tickets für die große Sonderzug-Tour nach München am 19. Januar verkaufen. Der Clou: Unter allen Käufern des Tages verlost das Fanprojekt ein Ehl-Fantrikot mit persönlicher Widmung.

Auf Einladung und am Stand des Fanprojektes ist auch Geschäftsführer Harald Wirtz zu Gast. Der DEG-Geschäftsführer wird ab 15.15 Uhr für eine Stunde Fan-Fragen beantworten.

Düsseldorf Marketing wirbt an diesem Tag für das wichtige Thema Organspende. In diesem Rahmen sind Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und weitere Gäste im PSD BANK DOME.

Es gibt noch einen Restposten an „Eder-Postern“ an der linken Garderobe im Foyer und beim Fanprojekt. Die Deutsche Krebshilfe freut sich über eine kleine Spende.

Reminder: In der ersten Pause zieht wieder der DEG St. Martins-Zug über das Eis. Treffpunkt für alle kleinen und großen Laternenmenschen ist in Spielminute 15 (wenn im ersten Drittel noch 5 auf der Uhr sind) im Foyer.

Direkt vor dem Spiel gibt es eine Erinnerungs-Klatschminute für den verstorbenen DEG-Mitarbeiter Dominik Eickels.

Die Gegner: Die Kontrahenten des Wochenendes durchleben unterschiedliche Gefühlslagen. Schwenningen steht nach 15 Spielen mit 19 Punkten auf dem zehnten Rang. Nach Platz 6 und dem direkten Erreichen des Viertelfinales in der vergangenen Saison ist das möglicherweise eine kleine Enttäuschung. Zuletzt gab es aber zwei Siege in Folge: Nach einem ungefährdeten 4:1 über Iserlohn folgte ein sensationeller Erfolg in Berlin. Denn 17 Sekunden (!) vor Ende der Partie lagen die Schwarzwälder 1:3 zurück, um dann doch noch den Ausgleich zu schaffen. Dieser fiel tatsächlich 0,5 Sekunden vor der Sirene. In der Overtime gab es wenig später sogar den umjubelten Siegtreffer. Derzeit gefährlichster Angreifer ist Tyson Spink mit elf Punkten, das Tor hütet zumeist der viel gelobte Joacim Eriksson mit einer Fangquote von 91,15%. Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison gewann die DEG mit 3:2 nach Penaltyschießen. Ein gutes Omen?

Besser gelaunt sind sicherlich die Nürnberg Ice Tigers. Zwar stehen sie nur zwei Plätze und einen Punkt besser da als die Wild Wings, dennoch ist dieser Zwischenstand für die Norisstädter durchaus ein Erfolg. Viele Experten hatten das Team des neuen Cheftrainers Mitch O‘Keefe eher am Tabellenende einsortiert. Bester Scorer ist Evan Barratt mit überaus starken 23 Punkten (fünf Treffer, 18 Assists). Das erste Duell der beiden Teams in dieser Spielzeit gewann Nürnberg daheim gegen die DEG ungefährdet mit 6:3.

Ausblick: Am Wochenende danach kommt der Deutsche Meister. Die Eisbären Berlin gastieren am Freitag, 22. November, um 19.30 Uhr in Düsseldorf. Tickets unter degtickets.de. Nächstes Auswärtsspiel ist dann am Sonntag, 24. November, das Derby bei den Kölner Haien (18.00 Uhr)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV