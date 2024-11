DEG reist morgen nach Wolfsburg – Nikita Quapp mit Blinddarm-OP, Leon HÃ¼mer rÃ¼ckt in den Kader nach

Düsseldorf. (PM DEG) Für die Düsseldorfer EG geht es Schlag auf Schlag weiter. Bereits am morgigen Mittwoch (27. November, 19.30 Uhr) treten die Rot-Gelben...

Bereits am morgigen Mittwoch (27. November, 19.30 Uhr) treten die Rot-Gelben bei den Grizzlys Wolfsburg an. Dabei müssen sie auf Nikita Quapp verzichten. Der Torhüter hat sich am heutigen Morgen einer dringenden Blinddarm-Operation unterzogen. Dafür rückt Talent Leon Hümer wieder in den Kader. Weiterhin nicht dabei sind die „bekannten“ Verletzten Tyler Gaudet, Alex, Ehl, Rick Schofield (Offensive) sowie Torsten Ankert, Olli Mebis und Max Balinson (Verteidigung).

Der Gegner: Die Niedersachsen kommen bislang noch nicht so richtig in Schwung. Nach 19 Spielen belegen sie mit 27 Punkten nur den 10. Tabellenplatz. Sicherlich unter den Ansprüchen des Vierten der verhangenen Saison. Mitte Oktober setzte es sogar sechs Niederlagen in Folge – ungewöhnlich für die eigentlich sieggewohnten Wolfsburger. Im Tor wechseln sich Dustin Strahlmeier und Hannibal Weitzmann weiterhin ab. Gefährlichste Scorer sind Ex-DEG-Spieler Spencer Machacek mit 20 Punkten (7 Tore + 13 Vorlagen) vor Matt White mit 18 (7 + 11). Zum Vergleich: Gefährlichster Angreifer der DEG ist Brendan O‘Donnell mit 16 Zählern (7 + 9).

Für die DEG gilt es, nach den beiden Niederlagen am Wochenende wieder in die Erfolgsspur zu finden. Das ist beim „Angstgegner“ in Wolfsburg sicherlich keine leichte Aufgabe. Von den bisherigen 42 Duellen im Norden gingen 28 an die Grizzlys. Auch das jüngste Aufeinandertreffen am 2. Spieltag der laufenden Saison ging mit 4:0 an Wolfsburg.

