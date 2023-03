DEG ohne viel Offensivpower verliert Spiel 4 gegen Ingolstadt und steht mit dem RÃ¼cken zur Wand

Düsseldorf. (MR) Nachdem der Düsseldorfer EG am Sonntag ein Sieg in Ingolstadt gelungen war – der erste Sieg an der Donau seit fast sechs...

Düsseldorf. (MR) Nachdem der Düsseldorfer EG am Sonntag ein Sieg in Ingolstadt gelungen war – der erste Sieg an der Donau seit fast sechs Jahren! – wollte das Team von Roger Hansson vor heimischer Kulisse am heutigen Dienstag nachlegen und die Serie ausgleichen.

Wie in bisher jedem Spiel dieser Serie starteten die Ingolstadt Panther druckvoller ins Spiel, guter Forecheck und dementsprechend viele Puckverluste für die DEG hielten die Gastgeber über weite Strecken in der eigenen Hälfte fest. Zwei Strafen wurden im Startabschnitt gegen die Hausherren gepfiffen, doch diese konnten sehr gut gekillt werden, dass die Panther vielleicht jeweils einen oder zwei Schüsse auf das Tor hatten abgeben können. Es musste aber auch Ingolstadts Stürmer Storm auf die Strafbank, und hier konnte sich die DEG erstmals gut im Angriff festsetzen. Ein Treffer sprang dabei allerdings auch nicht heraus, sodass es torlos in die erste Pause ging. Im zweiten Durchgang ging es mehr hin und her, die Hausherren waren im Spiel angekommen und konnten ihrerseits auch Chancen aufbauen. Nachdem Haukeland gleich zwei Male gegen Bertrand hatte retten müssen, wanderte der Schütze auf das Sünderbänkchen. Die Scheibe lief gut, und Fischbuch konnte zur erstmaligen Führung vollstrecken (28.). Daraufhin hatten die Audistädter wieder mehr Möglichkeiten und prüften nun ihrerseits Haukeland. Doch er konnte seinen Kasten sauberhalten.

DEG legt nicht nach, das rächt sich

Im Schlussabschnitt sah man wieder druckvollere Panther, die den Ausgleich erzwingen wollten. Jetzt kamen sie immer wieder vor Haukeland. Dass die Rheinländer eine weitere Unterzahl schadlos überstehen konnten, bracht diesen aber nicht die nötige Power, um ihrerseits wieder nach vorne zu spielen. Zur Drittelmitte nochmals ein Powerplay für die DEG, doch Svensson und im zweiten Versuch Fischbuch brachten nichts Zählbares auf den Würfel. Und dann passierte es, wie es sich bereits angedeutet hatte (wenn man vorne zu wenig macht): Bodie ans Außennetz, ging selbst nach, und Edwards schoss zum Ausgleich ein (54.). Wie Pietta nach dem Spiel ins Mikrofon sprach, hatte man fest dran geglaubt, dass nach dem ersten auch gerne ein zweiter Treffer ins Tor fallen würde. Was sich auch hier und heute bewahrheitete und von DEG-Coach Roger Hansson als „30 Sekunden Tiefschlaf“ tituliert wurde. Justin Feser fälschte den Distanzschuss unhaltbar durch die Beine ab, ebenfalls in der 54. Spielminute. 140 Sekunden vor dem Ende setzte Hansson alles auf eine Karte und Haukeland für den 6. Feldspieler auf die Bank. Doch es sollte nicht sein, und Ingolstadt gewann das Spiel 2:1, führt damit die Serie 3:1 und kann am Freitag den berühmten Sack zumachen

Es spielten:

DEG – Henrik Haukeland – Mikko Kousa, Joonas Järvinen – Philip Gogulla, Stephen MacAulay, Daniel Fischbuch; Luca Zitterbart, Bernhard Ebner – Alexander Ehl, Victor Svensson, Tobias Eder; Alec McCrea, Nick Geitner – Cedric Schiemenz, Alex Barta, Stephen Harper; Edmund Junemann – Josef Eham, Alex Blank, Jakub Borzecki

ING – Michael Garteig – Leon Hüttl, Matt Bodie – Tye McGinn, Daniel Pietta, Ty Ronning; Maury Edwards, Emil Quaas – Marko Friedrich, Wojciech Stachowiak, Philipp Krauss; Fabio Wagner, Colton Jobke – Stefan Matteau, Justin Feser, Frederik Storm; Enrico Henriquez Morales – Wayne Simpson, Mirko Höfflin, Charles Bertrand



Die Tore erzielten:

1:0 (27:14) Fischbuch (Ebner, Barta) PP1

1:1 (53:05) Edwards (Bodie)

1:2 (53:40) Feser (Matteau, Edwards)

Schiedsrichter: Gordon Schukies, Andris Ansons (Jonas Merten, Wayne Gerth)

Strafen: DEG – 8 Min; ING – 10 Min.



Zuschauer: 7.884