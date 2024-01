Wilde Fahrt zwischen der DÃ¼sseldorfer EG und den NÃ¼rnberg Ice Tigers

Düsseldorf. (MR) Wenige Punkte trennten die beiden Kontrahenten vor diesem 39. Spieltag, allerdings stehen die Ice Tigers aus Nürnberg auf dem begehrten 10. Tabellenplatz,...

Düsseldorf. (MR) Wenige Punkte trennten die beiden Kontrahenten vor diesem 39. Spieltag, allerdings stehen die Ice Tigers aus Nürnberg auf dem begehrten 10. Tabellenplatz, wohin die DEG auch gerne möchte. Ein teils wildes Spiel sah erst in der Verlängerung den Sieger: 6:5 für die DEG

Vor dem ersten Bully gab sich ein Düsseldorfer Karnevalsprinzenpaar weder informiert noch einfühlsam: Der Prinz lobte „die tolle Brehmstrassen-Stimmung“, seine Prinzessin lud alle Fans in die Altstadt ein, „wenn ihr wieder eine Niederlage betrinken müsst“. Nunja – Helau! Kann man da nur sagen. Die DEG kam sehr schwer ins Spiel, da lief zunächst nicht wirklich viel zusammen. Und man begann gleich im ersten Wechsel mit einer Strafzeit – sicherlich auch nicht förderlich, um im Spiel anzukommen. Zwar nicht mehr in diesem Powerplay aber wenig später war Hane erstmalig geschlagen, der heute für den erkrankten Haukeland das DEG Tor hütete (Byström, 6.). Auch die zweite Strafe des Spiels traf einen DEG Spieler, und die Ice Tigers saßen lange im Angriffsdrittel, gaben Schuss um Schuss ab – zum Glück für Düsseldorf teils weniger platziert. Als die Hausherren sich auch mal ins Angriffsdrittel aufgemacht hatten, liefen sie zwei Male in einen gefährlichen Konter, wenn der Pass nicht beim Mitspieler ankam. Der zweite dieser Konter fand dann auch den Weg in die Maschen (Stoa, 17.). Doch auf einmal ein Lebenszeichen der Rheinländer, Svensson war zügig im Angriffsdrittel und vor dem Tor, der Puck dann zum Anschluss hinter der Linie (18.). Und auch O’Donnell versuchte sich im Alleingang, wurde von Braun unsanft und unfair am Treffer gehindert. Diesen holte O’Donnell dann im Strafschuss nach – so ging es ausgeglichen 2:2 in die Pause.

Erst wilde Fahrt, am Ende Abwehrschlacht

Im zweiten Durchgang nahm das Spiel Fahrt auf. Was allerdings nicht hieß, dass teilweise sträflich mit Chancen umgegangen wurde auf beiden Seiten, dass der Puck versprang oder eine gerade eroberte Scheibe sofort wieder weggeworfen wurde… Treffer aber gab es einige zu bestaunen. Zunächst O’Donnell im Powerplay (24.)., drei Minuten später stellte Maier für Nürnberg den Ausgleich her. Zur Drittelmitte nochmals mit einem Mann mehr lud Ebner durch, ehe es etwas später vor dem DEG Tor zu einer handfesten Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf es mehrere fünf-Minuten-Strafen gab und schließlich die DEG eine doppelte Überzahl hatte. Diese nutzte Cumiskey zum 2 Tore Vorsprung. Damit war Hungereckers Arbeitstag beendet, und fortan hütete Treutle den Kasten der IceTigers. Einen Rebound nutzte Fleischer – am Pfosten völlig alleingelassen (37.). Dass Ebner den Gegner Hede am Kopf traf, welcher zunächst einige Zeit am Eis liegen blieb, war nicht wirklich dem Spiel förderlich, denn Ebner durfte schon zum Duschen gehen. In dieser fünf-minütigen Überzahl, die bis in den Schlussabschnitt andauerte, konnten die Franken zunächst den Ausgleich erzielen (Scheid, 40.).

Auch bedingt durch die noch andauernde Strafzeit fand im Schlussabschnitt fast nur Nürnberg statt, die Gastgeber kamen kaum noch aus der eigenen Zone. Doch während Treutle sich langweilte (ein weiterer Lattentreffer von O’Donnell weckte ihn einmal auf), musste Hane sein ganzes Können aufbieten. Schließlich war das dritte Drittel torlos abgelaufen. In der Verlängerung ging es hin und her mit Chancen auf beiden Seiten. Es war schließlich Ehl, der Gogulla auflegte zum Siegtreffer in der 64. Minute. Ein verschenkter Punkt oder Freude über zwei gewonnene? In Düsseldorf ist man einigermaßen froh darüber, während Nürnberg sicherlich mit der Ausbeute hadert, sind sie doch auf Platz 11 gerutscht.

Es spielten:

DEG – 32 Hendrik Hane – 3 Alec McCrea, 16 Kyle Cumiskey – 28 Alexander Ehl, 39 Victor Svensson, 87 Philip Gogulla; 7 Sinan Akdag, 5 Nick Geitner – 21 Brendan O’Donnell, 9 Adam Payerl, 18 Kenny Agostino; 67 Bernhard Ebner, 55 Moritz Wirth – 11 Kevin Clark, 71 Kohen Olischefski, 24 Alex Blank; 88 Torsten Ankert – 92 Jakub Borzecki, 42 Luis Üffing, 44 Josef Eham

NIT – 72 Leon Hungerecker (ab 33. Min. 31 Niklas Treutle) – 6 Julius Karrer, 82 Hayden Shaw – 26 Dennis Lobach, 53 Danjo Leonhardt, 91 Elis Hede; 71 Ludwig Byström, 24 Marcus Weber – 19 Tim Fleischer, 13 Ryan Stoa, 25 Daniel Schmölz; 39 Ian Scheid, 90 Constantin Braun – 21 Max Kislinger, 14 Cole Maier, 74 Dane Fox; 23 Lukas Ribarik – 95 Charlie Gerard, 73 Roman Kechter, 10 Evan Barratt

Die Tore erzielten:

0:1 (05:31) Byström (Barratt, Gerard)

0:2 (16:46) Stoa (Fleischer, Weber)

1:2 (18:00) Svensson (Blank, McCrea)

2:2 (19:27) O’Donnell PS

3:2 )23:08) O’Donnell (Agostino, Cumiskey) PP1

3:3 (26:19) Fox

4:3 (29:20) Ebner (Svensson, Olischefski) PP1

5:3 (32:04) Cumiskey (Olischefski) PP2

5:4 (36:44) Barratt (Fleischer, Stoa)

5:5 (39:43) Scheid (Gerard, Kechter) PP1

6:5 (63:20) Gogulla (Ehl)

Schiedsrichter: 12 Marc Iwert, 5 Andre Schrader (94 Patrick Laguzov, 61 Markus Merk)



Strafen: DEG – 16 Min. + SD Ebner; NIT – 18 Min.

Zuschauer: 8972

Fotostrecke zum Spiel

Düsseldorfer EG - Nürnberg Ice Tigers © by Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2024