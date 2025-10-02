DEG: Neuer Stürmer im Tryout – Gespräche mit Colin Smith

Düsseldorf. (PM DEG/EM) Die Düsseldorfer EG hat den Deutsch-Amerikaner Reed Stark mit einem Tryout-Vertrag für einen Monat ausgestattet.

Der 29-Jährige Stürmer wechselt von den Utah Grizzlies aus der ECHL an den Rhein. Zuvor war der Linksschütze einige Jahre für das Team der Universität von Wisconsin aufgelaufen. Er bekommt bei der DEG die Rückennummer #7. Stark ist 1,91 m groß, wiegt 86 kg und kann theoretisch schon morgen beim Heimspiel gegen Tabellenführer Kassel Huskies (3. Oktober, 19.30 Uhr) im PSD BANK DOME eingesetzt werden. Zu diesem Spiel werden wieder mehr als 7.000 Fans erwartet. Tickets unter www.degtickets oder an der Tageskasse.

Eine weitere Personalie: Zur sportlichen Zukunft von Stürmer Colin Smith werden derzeit Gespräche zwischen Spieler und Club geführt. Er steht am Wochenende nicht im Kader.

Einige Medien hatten bereits von einer Vertragsauflösung berichtet. Smith hatte in seiner Karriere bereits in Iserlohn und Crimmitschau seine Verträge nicht erfüllt.

