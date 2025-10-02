Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Düsseldorfer EG DEG: Neuer Stürmer im Tryout – Gespräche mit Colin Smith
Düsseldorfer EGTransfermarkt GER

DEG: Neuer Stürmer im Tryout – Gespräche mit Colin Smith

2. Oktober 20251 Mins read310
Share
Colin Smith - © Sportfoto-Sale (MK)
Share

Düsseldorf. (PM DEG/EM) Die Düsseldorfer EG hat den Deutsch-Amerikaner Reed Stark mit einem Tryout-Vertrag für einen Monat ausgestattet.

Der 29-Jährige Stürmer wechselt von den Utah Grizzlies aus der ECHL an den Rhein. Zuvor war der Linksschütze einige Jahre für das Team der Universität von Wisconsin aufgelaufen. Er bekommt bei der DEG die Rückennummer #7. Stark ist 1,91 m groß, wiegt 86 kg und kann theoretisch schon morgen beim Heimspiel gegen Tabellenführer Kassel Huskies (3. Oktober, 19.30 Uhr) im PSD BANK DOME eingesetzt werden. Zu diesem Spiel werden wieder mehr als 7.000 Fans erwartet. Tickets unter www.degtickets oder an der Tageskasse.

Eine weitere Personalie: Zur sportlichen Zukunft von Stürmer Colin Smith werden derzeit Gespräche zwischen Spieler und Club geführt. Er steht am Wochenende nicht im Kader.

Einige Medien hatten bereits von einer Vertragsauflösung berichtet. Smith hatte in seiner Karriere bereits in Iserlohn und Crimmitschau seine Verträge nicht erfüllt.

Die Karriere von Reed Stark in Zahlen

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

34
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post HEV verpflichtet Sofiene Bräuner – Für Carl Zimmermann ist die Saison beendet

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Grefrather EGTransfermarkt GER

Verkörpern das, wofür wir stehen“ – GEG bindet Roby Haazen und Justin Scholz für die neue Saison

Grefrath. (PM GEG) Gut zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Regionalliga...

By2. Oktober 2025
Herner EVInjury listTransfermarkt GER

HEV verpflichtet Sofiene Bräuner – Für Carl Zimmermann ist die Saison beendet

Herne. (PM HEV) Am Dienstagnachmittag erreichte den HEV eine Hiobsbotschaft: Carl Zimmermann...

By2. Oktober 2025
Eisbären RegensburgTransfermarkt GER

Eisbären Regensburg und Pascal Aquin beenden Try-Out in beiderseitigem Einvernehmen

Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg verlängern den bis zum 30. September...

By1. Oktober 2025
! +Iserlohn RoostersTransfermarkt GER

Iserlohn Roosters ergänzen ihren Kader

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten mit...

By1. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten