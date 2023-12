DEG: Nach dem „Derby-Rausch“ kommen die Wild Wings in den Dome – Sinan Akdag vor 900. DEL-Spiel

Artikel anhören Die Düsseldorfer EG freut sich nach dem berauschenden 7:1-Derbyerfolg über die Kölner Haie auf das kommende Spieltags-Wochenende. Am Freitag, 8. Dezember (19.30...

Die Düsseldorfer EG freut sich nach dem berauschenden 7:1-Derbyerfolg über die Kölner Haie auf das kommende Spieltags-Wochenende.

Am Freitag, 8. Dezember (19.30 Uhr), reisen die Schwenninger Wild Wings in den schönen PSD BANK DOME. Dort wird DEG-Spieler Sinan Akdag sein 900. DEL-Spiel bestreiten. Zwei Tage später, Sonntag, 10. Dezember (14 Uhr), geht es für das Team von Headcoach Thomas Dolak zum Duell nach Frankfurt.

Elf von zwölf Heimspielen haben die Wild Wings in dieser Spielzeit gewonnen, 31 der 41 Punkte geholt. Das ist ligaweit Platz 1. “Zum Glück” findet das Spiel am Freitag allerdings im PSD BANK DOME statt. Auswärts tun sich die Schwarzwälder nämlich deutlich schwerer. Es setzte acht Niederlagen in zwölf Auftritten vor fremdem Publikum. Trotzdem werden die Schwenninger durchaus zufrieden mit der laufenden Spielzeit sein. Platz 6 nach knapp der Saisonhälfte kann sich sehen lassen, bei erzielten Treffern (74) und kassierten Gegentoren (67) steht das Team jeweils auf Rang 7. Bemerkenswert: Die Wild Wings sind das einzige Team in der PENNY DEL, das in der Verlängerung noch ungeschlagen ist. Geht es für die Schwenninger in die Extraschicht, gehört der Zusatzpunkt bislang ihnen. Der einzige Vergleich in der Saison ging übrigens deutlich an die Gäste (2:5 aus Sicht der DEG). Dennoch haben die Rot-Gelben vier der vergangenen fünf Begegnungen für sich entschieden.

Die vergangenen Duelle mit den Löwen Frankfurt können sich für die DEG ebenfalls sehen lassen. Zwei deutliche Siege in der 1. Playoff-Runde (5:0, 5:1) gab es zuletzt. In der Hauptrunde liegen die Hessen jedoch aktuell mit 3:2 in Front, unter anderem durch den deutlichen 7:3-Erfolg beim ersten Aufeinandertreffen in Düsseldorf im Oktober. Auch sonst läuft die Eiszeit für die Löwen erfreulich. Mit Platz 9 sind sie auf Playoff-Kurs, der Vorsprung auf Rang 11 beträgt bereits neun Zähler. Ein Grund dafür sind die soliden Special Teams der Frankfurter. In Überzahl belegen sie den vierten Platz (21,43 %), bei der Unterzahl ist die Mannschaft von Trainer Matti Tiilikainen immerhin Fünfter (85,86 %).

Die Personalsituation bei den Rot-Gelben bleibt im Vergleich zum Derby nahezu unverändert. Lediglich Oliver Mebus kehrt nach überstandener Krankheit zurück, Luke Green fällt dieses Wochenende noch aus.

