DEG mit weiterer indiskutabler Leistung â€“ Wolfsburg gewinnt im Samstagsspaziergang

Düsseldorf. (MR) Nach einem guten Startabschnitt verfiel die DEG wieder in alte Muster und verlor 2:5 gegen die Grizzlys aus Wolfsburg.

Die ersten Möglichkeiten hatten die Gäste und schossen schon einmal Nikita Quapp warm, der heute das Tor der Düsseldorfer EG hütete. Durch die Pause für Haukeland konnten Tyler Gaudet und Justin Richards wieder ins Team zurückkehren, auch um den Ausfall von Roßmy (gesperrt) auszugleichen. Rymsha im 2 auf 1 mit Blank hatte die erste große Chance für die Hausherren, wenig später doppelpassten sich Angle und Richards vor das Tor, als Wolfsburg eigentlich auf dem Weg in die andere Richtung war. Pass quer und zurück, und Richards schob ein (4.). Ein Konter durch White konnte nur durch Haken gestört werden, und diese Strafzeit nutzten die Gäste sofort aus (Schinko, 7.). Es ging weiter viel hin und her, doch keine Mannschaft konnte den jeweiligen Goalie überwinden.

Starkes zweites Drittel bringt Grizzlys drei Punkte

Die Grizzlys brachten den Hausherren die kalte Dusche mit aus der Kabine – Düsseldorf wartete bei diesem Vorstoß der Gäste wohl noch auf den Abseitspfiff und blieb wie festgewachsen stehen. Varone, der vor dem Spiel noch separat begrüßt worden war – traf eiskalt gegen sein Ex-Team, als noch keine Minute gespielt war. Und prompt verfiel das Team von Reinprecht wieder in die üblichen Verhaltensweisen und zerfiel in Einzelspieler. Hinzu kamen Puckverluste und Fehlpässe. Einzelvorstöße mit Abschluß wie Pivoka in der 24. Minute waren Mangelware. Statt dessen konnte in derselben Minute quasi im Vorbeigehen Caamano zum 3:1 der Niedersachsen einschieben. Es wurde nicht besser. Düsseldorf arbeitete, aber es war meist verlorene Liebesmüh. Wolfsburger Forecheck kam früh und vor allem erfolgreich. Schinko zur Drittelmitte und Pfohl im Powerplay in der buchstäblich letzten Sekunde schraubten auf 5:1 für die Grizzly hoch.

Im Schlussabschnitt nahmen sich die Gäste wohl etwas zurück, doch letztlich lief die DEG immer wieder erfolglos an. Die Landeshauptstädter kamen zwar zu 14 Torschüssen, doch nur einer und spät traf ins Schwarze. Die dann noch verbleibenden knapp 6 Minuten reichten nicht mehr für eine weitere Aufholjagd, auch wenn Richards noch eine Strafe herausholte, die Wolfsburgs Kapitän Machacek dermaßen erboste, dass er sich nicht wieder einbekam und weiter und weiter auf die Schiedsrichter einredete, dass er schließlich frühzeitig unter die Dusche geschickt wurde.

Das sagen die Trainer und Luis Schinko zum Spiel









Es spielten:

DEG – 33 Nikita Quapp – 4 Paul Postma, 7 Sinan Akdag – 14 Justin Richards, 94 Tyler Angle, 92 Jakub Borzecki; 81 Torsten Ankert, 16 Kyle Cumiskey – 28 Alexander Ehl, 93 Tyler Gaudet, 87 Philip Gogulla; 3 Alec McCrea, 5 Moritz Wirth – 21 Brendan O’Donnell, 86 Drake Rymsha, 24 Alex Blank; 58 Max Balinson – 44 Jacob Pivonka, 42 Luis Üffing

WOB – 1 Dustin Strahlmeier – 55 Ryan Button, 6 Ryan O’Connor – 97 Matt White, 26 Phil Varone, 27 Nick Caamano; 5 Björn Krupp, 95 Fabio Pfohl – 25 Darren Archibald, 71 Justin Feser, 13 Lucas Dumont; 44 Julian Melchiori, 2 John Ramage – 93 Spencer Machacek, 51 Andy Miele, 63 Luis Schinko; 28 Jimmy Martinovic – 22 Robin Veber, 23 Gerrit Fauser



Die Tore erzielten:

1:0 (03:42) Richards (Angle, Borzecki)

1:1 (06:42) Schinko (Pfohl, Feser) +1

1:2 (20:50) Varone (O’Connor)

1:3 (04:27) Caamano (Varone, Melchiori)

1:4 (30:53) Schinko (Caamano, Melchiori)

1:5 (39:59) Pfohl (Varone, Caamano) PP1

2:5 (54:38) Gogulla (Cumiskey, Ehl)

Schiedsrichter: 27 Bastian Steingross, 12 Marc Iwert (94 Patrick Laguzov, 86 Tom Giesen)

Strafen: DEG – 8 Min.; WOB – 6 Min. + Diszi Machacek

Zuschauer: 10488

Fotostrecke zum Spiel

Düsseldorfer EG – Grizzlys Wolfsburg (28.12.2024)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV