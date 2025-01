DEG mit Jahresauftakt nach MaÃŸ â€“ 4:1 gegen ERC Ingolstadt

Düsseldorf. (MR) Nach 5 Niederlagen in Folge gegen den ERC Ingolstadt sollte es heute endlich mit einem Sieg des Tabellenletzten Düsseldorfer EG gegen den Tabellenführer klappen. Laurin Braun in seinem ersten Einsatz beim neuen Arbeitgeber versprühte viel gute Laune.

Durch die kurzfristige Nachverpflichtung von Laurin Braun konnte Steven Reinprecht erstmalig seit sehr langer Zeit wieder vier komplette Sturmreihen aufbieten, die auch regelmäßig Eiszeit schoben. Den ersten Treffer aber erzielten – fast schon erwartungsgemäß – die Panther (4.). Die Gäste spielten sehr ansehnliches Hockey, während die DEG versuchte, dagegenzuhalten. Eine erste Unterzahl konnten die Rheinländer herunterkillen. Mit Fortdauer des Drittels kamen auch die Hausherren zu mehr Möglichkeiten. Angle und Gaudet arbeiteten im Angriff sehr gut an der Bande, und im nächsten Versuch zappelte die Scheibe hinter Devin Williams im Panther-Tor (19.). So ging es unentschieden in die Pause.

Ingolstadt ein wenig mit „Hacke-Spitze-eins-zwei-drei“

Nachdem eine Rest-Überzahl für die DEG ziemlich harmlos verpufft war, kamen zunächst die Tabellenführer viel, oft und gut vors Tor, doch sie ließen beste Möglichkeiten liegen und brachten damit die Hausherren mehr ins Spiel. Eine kleine Drangphase konnte Gaudet schließlich für die erstmalie Führung der Rheinländer nutzen, freistehend traf er ins „Fivehole“. Auch Neuzugang Laurin Braun, der soeben sein 900. DEL Spiel absolviert hatte, konnte seine Ankündigung, der DEG durch kämpferischen Einsatz zu helfen, schon zeigen: gut am Bully und auch mit der einen oder anderen Einschussmöglichkeit. Auf der anderen Seite mühten sich Stachowiak, Schmölz und Scheen und verzweifelten schier an Haukeland.

DEG erzielt Treffer zur rechten Zeit

Mit dieser Führung im Rücken hielten die Hausherren im Schlussdrittel stark gegen die Versuche der Schanzer. Zunächst hätte Ehl allerdings beinahe für die DEG erhöhen können (41.), dann scheiterten auf der anderen Seite Sheen und Stachowiak. Als nach langer Zeit doch mal wieder die Schiedsrichterpfeife sprach – im Mitteldrittel war nichts gepfiffen worden -, nutzten die Landeshauptstädter bereits die angezeigte Strafe zum 3:1 (Rymsha nach maßgenauer Vorlage von Gaudet, 45.). Anschließend verlegten sich die Hausherren darauf, die Gegner möglichst aus dem Drittel fernzuhalten. Sie blockten und mauerten. Früh zog Gäste-Coach Mark French den Goalie, im zweiten Befreiungsversuch konnte Rymsha das Spielgerät in den Kasten tragen (57.), geschickt vom heute sehr auffälligen Cumiskey. Damit war die Messe gelesen, und die DEG konnte sich über einen Sieg zum Jahresbeginn freuen.

Reinprecht hatte ein Sonderlob für Cumiskey und Neuzugang Braun parat, Gaudet machte diesen perfekten Start ins Jahr 2025 daran fest, dass man einfach gespielt hat. Man hofft jetzt, darauf aufbauen zu können und sich Punkt für Punkt nach oben zu arbeiten. Daniel Pietta sah eine vermeidbare Niederlage seiner Panther. Sie haben nicht so gespielt, wie vorgenommen. Der Wille war bei der DEG offenbar größer. „Hacke, Spitze, eins, zwei, drei funktioniert halt in dieser Liga nicht“.

Stimmen zum Spiel









Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 4 Paul Postma, 16 Kyle Cumiskey – 28 Alexander Ehl, 93 Tyler Gaudet, 21 Brendan O’Donnell; 3 Alec McCrea, 5 Moritz Wirth – 14 Justin Richards, 94 Tyler Angle, 92 Jakub Borzecki; 58 Max Balinson, 7 Sinan Akdag – 24 Alex Blank, 86 Drake Rymsha, 87 Philip Gogulla; 67 Bernhard Ebner – 72 Bennet Roßmy, 20 Laurin Braun, 42 Luis Üffing

ERCI – 31 Devin Williams, 53 Erik Eder – 25 Leon Hüttl, 22 Matt Bodie – 21 Wayne Simpson, 9 Myles Powell, 11 Kenny Agostino; 5 Fabio Wagner, 2 Sam Ruopp – 16 Johannes Krauß, 33 Charles Bertrand, 12 Noah Dunham; 4 Morgan Ellis, 75 Alex Breton – 92 Daniel Schmölz, 19 Wojciech Stachowiak, 91 Riley Sheen; 8 Philipp Krauß, 86 Daniel Pietta, 89 Austen Keating

Die Tore erzielten:

0:1 (03:18) Ellis (Simpson, Powell)

1:1 (18:53) Angle (McCrea)

2:1 (28:24) Gaudet (Cumiskey)

3:1 (44:31) Rymsha (Gaudet, McCrea) EA

4:1 (56:40) Rymsha (Cumiskey, Gogulla) EN



Schiedsrichter: 5 Andre Schrader, 23 Reid Anderson (85 Kai Jürgens, 91 Tobias Schwenk)

Strafen: DEG – 4 Min.; ERCI – 4 Min.

Zuschauer: 6474

