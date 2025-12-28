Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + DEG mit deutlichem Heimsieg gegen Tabellenschlusslicht Kaufbeuren
! +Düsseldorfer EGESV Kaufbeuren

DEG mit deutlichem Heimsieg gegen Tabellenschlusslicht Kaufbeuren

28. Dezember 20252 Mins read120
Erik Bradford trifft gegen Cody Porter
Düsseldorf. (MR) Im letzten Heimspiel des Jahres bezwang die Düsseldorfer EG den ESV Kaufbeuren deutlich mit 5:2, nachdem die ersten beiden Begegnungen sehr viel knapper ausgefallen waren.

Kaufbeuren, mit in diesem dichten Terminkalender zwischen den Feiertagen katastrophaler Personallage aufgrund von Verletzungen und Krankheit, war mit 18 Feldspielern angereist davon aber zwei aus dem Nachwuchs. Die DEG konnte wieder auf die beiden Förderlizenzspieler aus Köln zurückgreifen – Marco Münzenberger und Sten Fischer, die unter dem neuen DEG-Coach Harry Lange jetzt auch tatsächlich durchgehend Eiszeit bekommen. David Rundqvist gab heute sein Heimdebüt. Die Hausherren kamen mit viel Druck aus der Kabine und dominierten über weite Strecke das Spiel. Auch wenn die DEG um die eigene blaue Linie zu lässig agierten, konnten die Allgäuer nicht viel daraus machen, ehe die Rheinländer wieder den Vorwärtsgang einlegten. Früh konnten sie auch den ersten Treffer vorlegen, als Assavolyuk einfach mal durchlud (7.). Und wenig später zeichnete Bradford für den nächsten Treffer erfolgreich (11.) Die erste Strafe des Spiels ging an die Joker und überdauerte die Pause.

DEG mit zwei Doppelpackern auf die Siegerstrasse

Nach überstandener Unterzahl suchten die Gäste ihr Heil vermehrt nach vorne. In der 27. Spielminute allerdings konnte Assavolyuk seinen zweiten Treffer heute verzeichnen. Doch die Joker nahmen auch gerne Gastgeschenke in Form von Fehlpässen an. Gegen Drittelende hatten sie dann gleich ein ganzes Potpuri an Möglichkeiten rund um Lunemann im DEG Kasten. Auf der anderen Seite kurz vor der Sirene malte Bradford mit der Scheibe das komplette Gestänge nach. Es blieb beim 3:0 zur zweiten Pause.

Auch im Schlussabschnitt hielten die Landeshauptstädter zunächst die Zügel in der Hand, spielten die ersten Wechsel fast ein Powerplay aus und belohnten sich mit dem vierten Treffer (Thiel, 43.). Doch die Gäste steckten nie auf. Auf eine gute Möglichkeit der DEG folgte wieder ein Puckverlust und die Chance für Kaufbeuren. Ein Fehlpass an der gegnerischen blauen Linie brachte ein 2 auf 0 für den ESVK und das erste Tor (Oswald, 51.). Die ca. 800 Gästefans hatten Oberwasser. Und auch das Team nutzte das Momentum. Hadraschek mit dem Tschechenpass erwischte Lunemann auf dem falschen Fuß (57.). Man drückte jetzt, doch der DEG gelang schließlich die Befreiung und der Schuss ins leere Tor (Thiel aus schwierigem Winkel, 59.). Natürlich zeigten sich DEG Spieler Luca Tosto und Coach Harry Lange erfreut und glücklich über den Sieg, doch laut Trainer bleibt noch sehr viel Arbeit, da man doch viel zu viele Fehler mache und – vor allem im Schlussabschnitt – zu viele falsche Entscheidungen getroffen habe.

Stimmen zum Spiel


Es spielten:
DEG – 27 Niklas Lunemann – 5 Nick Geitner, 8 Kristian Blumenschein – 78 Kevin Orendorz, 22 Erik Bradford, 71 Ture Linden; 6 Kevin Maginot, 53 Sten Fischer – 11 Luca Tosto, 18 Michael Clarke, 91 Yushiroh Hirano; 21 Emil Quaas, 63 Max Faber – 17 Leon Niederberger, 9 Lucas Lessio, 96 Simon Thiel; 26 Moritz Kukuk – 51 Daniel Assavolyuk, 56 David Rundqvist, 55 Marco Münzenberger
ESVK – 35 Cody Porter – 5 Paul Mayer, 29 Nicolas Appendino – 19 Vincent Schlenker, 16 Brent Raedeke, 94 Alec Zawatsky; 18 Rio Kaiser, 21 Maximilian Kislinger – 22 Pavels Nikitins, 39 Jere Laaksonen, 71 Sami Blomqvist; 33 Dominik Groß, 13 Fabian Koziol – 9 Max Oswald, 70 Maximilian Hadraschek, 3 Yannik Burghart; 27 Jakob Peukert – 7 Jonas Fischer, 83 Florian Reinwald

Die Tore erzielten:
1:0 (06:18) Assavolyuk (Rundqvist, Fischer)
2:0 (10:41) Bradford (Faber, Linden)
3:0 (26:34) Assavolyuk (Rundqvist, Faber)
4:0 (42:26) Thiel (Lessio, Fischer)
4:1 (48:59) Oswald (Burghart)
4:2 (56:40) Hadraschek (Burghart)
5:2 (58:35) Thiel (Faber, Bradford) EN

Schiedsrichter: 14 Benjamin Hoppe, 39 Erich Singaitis (89 Dominic Borger, 91 Frederic van Himbeeck)

Strafen: DEG – 4 Min.; ESVK – 4 Min.

Zuschauer: 8414

Düsseldorfer EG – ESV Kaufbeuren (28.12.2025)

