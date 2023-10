DEG: Mike Pellegrims rÃ¼ckt fÃ¼r Legende Daniel Kreutzer in den Trainerstab

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG holt Erfahrung und Fachwissen ins Trainerteam und reagiert damit auf die sportliche Krise. Co-Trainer Daniel Kreutzer...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG holt Erfahrung und Fachwissen ins Trainerteam und reagiert damit auf die sportliche Krise.

Co-Trainer Daniel Kreutzer gehört ab sofort nicht mehr zum Trainerstab. Nachfolger ist ein alter Bekannter: Der Belgier Mike Pellegrims wird ab sofort die Arbeit als Co-Trainer übernehmen. Er war bereits zwischen 2001 und 2006 als Spieler sowie von 2017 bis 2018 als Cheftrainer bei der DEG tätig. Pellegrims tritt seine neue Aufgabe schon am morgigen Donnerstag an.

Sportdirektor Niki Mondt: „Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass wir einen neuen, externen Impuls für die Mannschaft benötigen. In diesem Zuge trennen wir uns schweren Herzens von Daniel Kreutzer, für dessen Arbeit ich mich sehr bedanken möchte. Daniel ist eine Düsseldorfer Eishockey-Legende und hat immer alles für die DEG gegeben. Dennoch sind wir zu der Überzeugung gekommen, in dieser Situation auf mehr Erfahrung im Trainer-Team zu setzen. Daher haben wir uns für Mike Pellegrims entschieden. Er ist als ehemaliger Verteidiger ein Spezialist für die Defensive und kann auf einen enormen Erfahrungsschatz als Trainer zurückgreifen. Seine Expertise betrifft neben den Verteidigern vor allem die Special Teams. Zudem kennt er den Club und das Umfeld sehr genau. Ich halte ihn deshalb zu diesem Zeitpunkt für die ideale Lösung als Co-Trainer der DEG.“

Der geschäftsführende Gesellschafter Harald Wirtz: „Wir Gesellschafter vertrauen Niki Mondt. Dies stand und steht völlig außer Zweifel. Wir hoffen, dass ein neuer Input in der Defensive und bei den Special Teams der Mannschaft den benötigten Rückenwind geben. Auch ich möchte mich im Namen aller Gesellschafter bei Daniel Kreutzer ausdrücklich für sein sehr großes DEG-Herz und seinen Einsatz bedanken. Gleichzeitig wünsche ich Mike Pellegrims viel Erfolg! “

Infos zu Mike Pellegrims

Der 55-jährige Mike Pellegrims war zwischen 2001 und 2006 als Spieler für die DEG aktiv und hat in diesen Jahren über 260 Spiele bestritten. Insgesamt kann er auf 601 DEL-Begegnungen für die Adler Mannheim, die Berlin Capitals, die Kassel Huskies und eben die DEG zurückblicken. Als Trainer arbeitete er zwischen 2010 und 2015 als Assistent bei den Grizzlys Wolfsburg, 2017/18 als Headcoach bei der DEG und anschließend wieder als Assistent bei den Adler Mannheim (bis 2022, Deutscher Meister 2019). Herzlich willkommen zurück, Mike!

Danke an die DEG-Ikone Daniel Kreutzer!

Die DEG bedankt sich ausdrücklich bei Daniel Kreutzer für seinen jahrzehntelangen Einsatz für die Rot-Gelben. Er ist mit 780 Spielen, 217 Toren, 425 Vorlagen und 1.153 Strafminuten in nahezu allen wichtigen Kategorien ewiger Rekordhalter der Düsseldorfer. Ferner steht er auch in den meisten DEL-Statistiken ganz oben. Er hat alle hiesigen Jugendteams durchlaufen, hat mehr als 20 Jahre das DEG-Trikot getragen und war dazu viele Jahre Kapitän der Mannschaft. Nach seinem Karriereende war er zunächst im Bereich Sponsoring aktiv, bevor er an die Bande zurückkehrte.

Ein Daniel Kreutzer wird bei der DEG immer willkommen sein!

