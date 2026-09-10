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Home Deutschland DEL 2 Düsseldorfer EG DEG: Max Faber bleibt Kapitän, neuer Gastspieler kommt vom Nachbarn Krefeld Pinguine
Düsseldorfer EGTransfer-News

DEG: Max Faber bleibt Kapitän, neuer Gastspieler kommt vom Nachbarn Krefeld Pinguine

10. September 20261 Mins read327
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Carl Konze © Sportfoto-Sale (DR)
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Düsseldorf. (PM DEG) Acht Tage vor dem Start der DEL2-Saison 2026/27 vermeldet die Düsseldorfer EG noch zwei Kader-Informationen rund um das Team.

Max Faber bleibt auch in seinem zweiten DEG-Jahr Kapitän der Rot-Gelben.

Chefcoach Harry Lange: „Ich habe mir mit dieser Entscheidung extra viel Zeit gelassen. Denn wir haben deutlich mehr Führungspersönlichkeiten im Team als in der vergangenen Saison. Deshalb wollte ich zunächst sehen, wie sich die Spieler auf und neben dem Eis verhalten. Ich bin davon überzeugt, dass ‚Fabs‘ seine Rolle auch weiterhin gut ausfüllen wird.“ Darüber hinaus wird es ab sofort vier Assistenz-Kapitäne geben. Lange: „Durch die Vergrößerung der Leadership-Gruppe wird Faber noch besser unterstützt. Bei Heimspielen werden Erik Bradford und Andrew Bodnarchuk das ‚A‘ tragen, bei Auswärtspartien Ville Järveläinen und Corey Mackin.“

Die DEG hat einen weiteren, hoffnungsvollen jungen Verteidiger mit einer Gastspielgenehmigung für das morgige Testspiel gegen die Hannover Scorpions ausgestattet.

Von den Krefeld Pinguinen kommt Carl Konze nach Düsseldorf. Der 1,97 m große, gebürtige Hannoveraner wurde im Nachwuchs des Iserlohner EC ausgebildet. Mit 16 wechselte er in die Jugendabteilung des Krefelder EV und spielte sich dort bis zu den Profis hoch. In der vergangenen Saison 2025/26 kam er in der DEL2 auf beachtliche 48 Spiele mit vier Treffern und vier Vorlagen.
Außerdem kam er auf einige Berufungen in deutschen Jugend-Nationalmannschaften.

Sportdirektor Rich Chernomaz: „Carl Konze steht mit seinen 22 Jahren am Anfang seiner Karriere, dennoch hat er schon viele Erfahrungen sammeln können. Mit seiner physischen Präsenz wird er für uns eine echte Verstärkung sein.“

Konze wird mit der Rückennummer #51 auflaufen.

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