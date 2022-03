DEG macht weiteren Schritt in Richtung Playoffs

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG feiert den vierten Heimsieg in Folge! Die Rot-Gelben gewannen das Match gegen den ERC Ingolstadt mit 3:0 (0:0,...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG feiert den vierten Heimsieg in Folge!

Die Rot-Gelben gewannen das Match gegen den ERC Ingolstadt mit 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) und machten damit einen wichtigen Schritt im Kampf um die Playoff-Plätze. Es war über 60 Minuten eine konzentrierte Leistung der DEG – die dazu einen überragenden Mirko Pantkowski im Kasten hatte.

Zum Kader: Die DEG heute mit den Rückkehrern Hendrik Hane, Niklas Heinzinger, Jakob Mayenschein und Paul Bittner, dafür ohne Verteidiger Bernhard Ebner, der kurzfristig ausgefallen war. Das Tor hütete erneut Mirko Pantkowski.

Das Spiel begann etwas zerfahren. Chefcoach Harry Kreis – ein weiterer Comebacker– hatte angesichts der Rückkehrer die Reihen etwas umgestellt – und die Jungs mussten sich wohl erst finden. Dann entwickelte die DEG aber ein druckvolles Angriffsspiel mit zahlreichen Chancen. Die größte hatte Mike Fischer, dessen Schuss aus spitzem Winkel nach einem gemeinsamen Konter mit Niklas Postel die verlassene Torlinie entlang zockelte. Das war knapp! Auch bei O´Donnells Schuss hatten die Gäste Glück. Goalie Daniel Taylor konnte das Spielgerät nur leicht berühren und erneut hoppelte die Scheibe ebenso langsam wie knapp am Tor vorbei. Insgesamt machte die DEG einen frischen Eindruck. In der 16. Spielminute hätte das Match jedoch kippen können, als mit Cedric Schiemenz und Luca Zitterbart gleichzeitig zwei Düsseldorfer vom Eis mussten. Doch die verbliebenen „glorreichen Drei“ kämpften tapfer und droschen mehrmals die Scheibe aus dem Drittel. Die 6.000 Fans im „ausverkauften“ PSD BANK DOME quittierten dies mit lautem Jubel. Nach zwanzig Minuten zählte die Statistik 18 zu 13 Schüsse zugunsten der DEG – angesichts der doppelten Unterzahl eine erstaunliche Bilanz. Tore fielen aber – zunächst – nicht.

Führung durch schönen Konter

Zu Beginn des Mittelabschnitts dann die verdiente Führung der Hausherren. Paul Bittner, Alex Ehl und Alex Barta fingen einen Ingolstädter Vorstoß ab, trugen selber einen schönen Angriff vor, der Kapitän legte mustergültig quer und Bittner konnte unter dem Jubel der Fans einschieben. 1:0 für Rot-Gelb nach 23.09! Danach reagierte Ingolstadt, drehte mächtig auf und drängte auf den Ausgleich. Eine gefühlte Minute wurde der Puck im Torraum der DEG umkämpft und beharkt. Die Schiedsrichter bemühten sogar den Videobeweis und entschieden auf „kein Tor“. Puh! Dennoch musste Pantkowski einige Male hellwach sein. Auf der Gegenseite hätte erneut Fischer treffen können und auch O´Donnell scheiterte knapp. Taylor zeigte sich hier als Meister seines Fachs. So ging es mit der 1:0-Führung in die zweite Pause.

Trinkberger und wieder Bittner

Im Schlussdrittel ein ähnliches Bild. Verbissen wurde um jeden Zentimeter gerungen. Der ERC machte seinem Ruf als Angstgegner der DEG ziemliche Ehre und war der erwartet unangenehme Gegner. Doch die Rot-Gelben spielten weiter konzentriert und beherzt – und konnten sich in Minute 43 belohnen. David Trinkberger zog aus dem Rückraum entschlossen ab und an Taylor vorbei flog die Scheibe ins Eck. 2:0! Die verdienten Vorlagen-Punkte gingen an Fischer und Postel. Die DEG verteidigte die Führung – dank Leidenschaft, geblockten Schüssen und Pantkowski – und konnte kurz vor Schluss sogar das dritte Tor erzielen. Paul Bittner traf ins leere Tor. Sein zweites Tor an diesem Tag – und dazu ein erfreulicher Shutout von Pantkowski! Mit diesem Sieg sprangen die Düsseldorfer an Ingolstadt vorbei auf Platz 7.

Ausblick: Bereits am Sonntag geht es im PSD BANK DOME weiter. Dann kommt um 14. Uhr der Deutsche Meister Eisbären Berlin. Laut der neuen Corona-Schutzverordnung ist theoretische eine Vollauslastung möglich. Es gilt „3G“ und Maskenpflicht. Tickets unter www.degtickets.de!

Die weiteren DEG-Termine bis zum Ende der Hauptrunde: Mittwoch, 23. März, 19.30 Uhr bei den Straubing Tigers, Sonntag, 27. März, 14.00 Uhr bei den Schwenninger Wild Wings, Freitag, 1. April, 19.30 Uhr, gegen den EHC Red Bull München im PSD BANK DOME (letztes Heimspiel der Hautrunde), Sonntag, 3. April, 14.00 Uhr bei den Augsburger Panthern.