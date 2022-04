DEG kommt gegen Red Bull MÃ¼nchen 0:6 unter die RÃ¤der

Düsseldorf. (MR) Zum letzten Heimspiel der Hauptrunde empfing die Düsseldorfer EG das Star-Ensemble des EHC Red Bull München. Nach der knappen 1:2 Niederlage vor...

Düsseldorf. (MR) Zum letzten Heimspiel der Hauptrunde empfing die Düsseldorfer EG das Star-Ensemble des EHC Red Bull München. Nach der knappen 1:2 Niederlage vor gerade einmal 5 Wochen bekam die DEG heute kein Bein auf das Eis und verlor auch in der Höhe verdient 0:6. Die Torhüter machten auch einen Unterschied.

Nach dem ersten Angriff der Hausherren kam nicht mehr viel von der DEG, die Münchner dominierten auch mit angezogener Handbremse das Spiel. Früh gingen sie durch Smith in Führung (5.). Auch eine Unterzahlsituation verteidigten die Gäste fehlerfrei, dass die DEG kaum in die Aufstellung kam oder gar Schüsse auf das Tor abgeben konnte. Nach einer guten Möglichkeit für Fischer auf der einen Seite war es Schütz, der im schnellen Konter Pantkowski auf der anderen Seite überwinden konnte (19.). Eder versuchte wenig später das gleiche aber mit weniger Elan und scheiterte am Schoner von Haukeland. Im zweiten Durchgang hatte zunächst Bittner eine Großchance, aber erneut erfolglos. Im direkten Gegenzug wurde es eng vor und um Pantkowski, und plötzlich war die Scheibe drin. Ein kurzer Videobeweis genügte, um die on ice Entscheidung auf den 4. Münchner Treffer zu bestätigen. Die DEG mühte sich weiter ab, scheiterte aber immer wieder an Haukeland oder den eigenen Ideen, während die Bajuwaren ihrerseits nicht viel nach vorne taten – sie mussten beim Stand von 0:4 ja auch nicht. Als gegen Drittelende die Gäste mehrfach auf der Strafbank landeten, sich dabei sogar 90 Sekunden in doppelte Unterzahl „verdienten“, fiel schließlich ein Treffer, aber durch einen Konter von Tiffels erneut in den Kasten der DEG. Zur Pausensirene wurden ein paar Pfiffe aus dem Publikum laut.

Nach Torhüterwechsel nahezu das selbe Bild

Harold Kreis hatte zum Schlussabschnitt den Goalie gewechselt, vielleicht ein halbes Drittel zu spät. Doch erneut konnten die „Roten Bullen“ gut vier Minuten nach Wiederbeginn den Puck in den Maschen versenken, während die Rheinländer ein ums andere Mal vergeblich anrannten. Nachdem die DEG über weite Strecken körperlos gespielt hatte, wurde der erste krachende Check in der 46. Spielminute mit Applaus von den Rängen bedacht, und wenig später folgten Musikeinspielungen, die nur als Selbstironie zu betrachten waren: „Griechischer Wein“ oder „Es fährt ein Zug nach Nirgendwo“. Es ging zwischenzeitlich von Coast to Coast und wieder zurück, Smith auf der einen und O’Donnell auf der anderen Seite trafen nur Metall. Die DEG verteidigte zwei Unterzahlen sehr gut und ohne einen weiteren Treffer zu kassieren. Doch ihnen selbst sollte heute kein Treffer vergönnt sein. Und so verabschiedete sich die DEG mit 0:6, was Kapitän Barta nach dem Spiel im DEG-TV-Interview in nach Niederlagen gewohnt knappem Kommentar zusammenfasste: „Wenn man gegen ein Team wie München nicht 100% bereit ist, nicht Schlittschuh läuft, im Kopf nicht bereit ist, dann geht ein Spiel so aus.“ Schade nur für die über 8000 Zuschauer, die endlich mal wieder in den Dome durften.

Stimmen zum Spiel

Es spielten:

DEG – 30 Mirko Pantkowski (ab 40. Min. Hendrik Hane)– 43 Luca Zitterbart, 16 Kyle Cumiskey – 20 Tobias Eder, 29 Alex Barta, 28 Alex Ehl; 67 Bernhard Ebner, 36 Joonas Järvinen – 71 Daniel Fischbuch, 81 Stephen MacAulay, 15 Carter Proft; 5 Nick Geitner, 27 David Trinkberger – 9 Jerry D’Amigo, 39 Victor Svensson, 21 Brendan O’Donnell; 88 Niklas Heinzinger – 17 Mike Fischer, 41 Jakob Mayenschein, 77 Paul Bittner

RBM – 40 Henrik Haukeland – 24 Jonathon Blum, 5 Andrew O’Brien – 84 Trevor Parkes, 9 Ben Street, 11 Frederik Tiffels; 44 Zach Redmond, 37 Maksymilian Szuber – 18 Justin Schütz, 70 Maximilian Daubner, 88 Julian Lutz; 6 Daryl Boyle, 2 Andrew MacWilliam – 28 Frank Mauer, 93 Maximilian Kastner, 87 Philip Gogulla; 36 Yannic Seidenberg – 8 Austin Ortega, 12 Ben Smith, 42 Yasin Ehliz



Die Tore erzielten:

0:1 (04:58) Smith (Ortega, Seidenberg)

0:2 (18:05) Schütz

0:3 (24:13) Redmond

0:4 (32:30) Redmond (Seidenberg, Tiffels) PP1

0:5 (38:50) Tiffels (Gogulla, Boyle) SH2

0:6 (44:04) Ortega (Ehliz, Smith)

Schiedsrichter: 18 Lukas Kohlmüller, 5 Andre Schrader – 75 Billy Hancock II, 77 Nikolaj Ponomarjow

Strafen: DEG – 8 Min.; RBM – 12 Min.

Zuschauer: 8434

Fotostrecke zum Spiel

DEG_-_RBM © Eishockey-Magazin / Sportfoto-Sale / D. Ross 2022