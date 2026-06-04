DEG: Johan Merbah löst Patrick Buzás ab und wird neuer Performance Director der Profi-Mannschaft

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG meldet einen spannenden Neuzugang außerhalb des Eises: Johan Merbah wird neuer Performance Director der Profi-Mannschaft.

Der Franzose besitzt einen Doktortitel in Biomechanik und war in der vergangenen Spielzeit 2025/26 in derselben Funktion bei den Löwen Frankfurt in der DEL tätig. Bei der DEG wird er für die athletische Fitness der Spieler verantwortlich sein. Dazu zählen auch Bereiche wie die Prävention vor Verletzungen, wissenschaftliche Analyse von Daten und andere Aspekte. Er wird dabei eng mit Physio Florian Meier und dem Ärzteteam um Dr. Ulf Blecker zusammenarbeiten. Der 42-Jährige löst den ehemaligen DEG-Spieler Patrick Buzás ab, der diese Position im Sommer 2025 übernommen hatte.

DEG-Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Wir bedanken uns bei Patrick Buzás für seine hervorragende Arbeit und dafür, dass er uns vor einem Jahr – neben seinen anderen Tätigkeiten – sehr kurzfristig ausgeholfen hat. Nun haben wir uns für einen hauptamtlichen Athletiktrainer entschieden und sind von den Qualitäten von Dr. Johan Merbah absolut überzeugt. Er wird die Mannschaft durchgehend begleiten.“

Merbah hat für Rugby-Teams in Frankreich sowie für verschiedene Eishockey-Teams in Deutschland wie Frankfurt, Essen, Bayreuth und Herne gearbeitet.