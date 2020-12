DEG im ersten Heimspiel gegen Bremerhaven – Harold Kreis: „Ich erwarte am Sonntag eine ganz andere IntensitÃ¤t“

Düsseldorf. (PM DEG) Das erste DEG-Heimspiel dieser außergewöhnlichen Spielezeit 2020/21 steht an! Zur Premiere kommen am Sonntag, 27. Dezember, um 19.30 Uhr die Fischtown...

Zur Premiere kommen am Sonntag, 27. Dezember, um 19.30 Uhr die Fischtown Pinguins in den leider wieder leeren ISS DOME. Derbysieger Düsseldorf möchte dem Erfolg in Köln (5:4 n.P.) unbedingt einen weiteren Sieg folgen lassen und so den guten Saisonauftakt perfekt machen.

Doch das wird knifflig genug. Denn der Gegner aus Bremerhaven hat einen kleinen Fehlstart hingelegt. Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Das war nach den enorm starken Leistungen im MagentaSport Cup, wo es eine knappe Final-Niederlage gegen Red Bull München gab, doch ein wenig überraschend. Doch aufgepasst! Sowohl das 2:3 bei den Eisbären Berlin als auch das 3:4 zuhause gegen die Kölner Haie waren enge, umkämpfte Spiele. Leicht hätte Fischtown hier punkten können. Überragend bei den Gästen die drei slowenischen Stürmer Jan Urbas, Ziga Jeglic und Miha Verlic, die jederzeit Spiele entscheiden können. Für viele Fachleute die stärkste Angriffsformation der aktuellen PENNY DEL-Spielzeit. Zu beachten ist auch der starke Torhüter Brandon Maxwell. So oder so: Die Fischtown Pinguins werden für ihren ersten Saisonsieg kämpfen!

Bei der Düsseldorfer EG wechselte sich die Freude über den Sieg in Köln mit der Enttäuschung über einen dort verlorenen Punkt ab. Nach einem eigentlich überlegen geführten dritten Drittel hätte es normalerweise ein „glatter“ Sieg sein müssen. Dieser wurde in den letzten Minuten in Unterzahl verspielt. Immerhin sicherte Charlie Jahnke mit einem starken Penalty den zweiten Zähler.

Die DEG kann am Montag erstmals Neuzugang Kyle Cumiskey in der Defensive einsetzen. Da auch Stürmer Matt Carey wieder eingesetzt werden kann, müssen die Rot-Gelben lediglich auf Victor Svensson verzichten. Somit stehen Chefcoach Harold Kreis 22 Profis zur Verfügung. Da nur 21 Akteure auf den Spielberichtsbogen dürfen, ist somit ein Spieler überzählig. DEG-Chefcoach Harold Kreis: „Wir haben in der Vorbereitung schon zweimal gegen Bremerhaven gespielt. Aber ich erwarte am Sonntag eine ganz andere Intensität. Man kann jetzt schon merken, dass alle Teams mit einer besonderen Entschlossenheit in diese spezielle Saison gehen. Wir müssen und werden bereit sein.“

Die beiden Duelle zwischen der DEG und den Pinguins im MagentaSport Cup waren – wie so oft – knappe Spiele. Sowohl beim 5:4 n.P. als auch beim 3:2 im ISS DOME hatten die Nordlichter die Nase vorn. Das soll am Sonntag anders sein…