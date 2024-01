DEG holt zwei Punkte gegen den TabellenfÃ¼hrer – Payerl trifft zum Einstand , aber der Vorsprung auf Iserlohn verringert sich trotz Sieg auf vier Punkte

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Es war klar, dass die heutige Aufgabe der Düsseldorfer EG gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven eine ganz besonders schwierige...

Artikel anhören Artikel anhören

Düsseldorf. (PM DEG) Es war klar, dass die heutige Aufgabe der Düsseldorfer EG gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven eine ganz besonders schwierige werden würde.

Schließlich sind die Nordlichter aktuell Tabellenführer in der DEL. Das Angebot, dass sie zwei Punkte einfahren wird, hätte die DEG sicher sofort unterschrieben. Nach dem Spiel war das 6:5 (2:1; 2:1; 1:3; 0:0; 1:0) nach Penaltyschießen zwar ein sehr wichtiger Sieg. Aber nach drei Zwei-Tore-Führungen hätte es gerne auch ein Punkt mehr sein dürfen.

Ein (fast) perfektes Drittel

In der tabellarisch äußert angespannten Situation erwischte der DEG einen Start nach Maß. Dabei lag sogar ein wenig Kitsch in der Luft. Denn es war der gerade erst verpflichtete und zuletzt sportlich nicht mehr so glückliche Adam Payerl, der die DEG-Fans im PSD BANK DOME sehr früh jubeln ließ. Genauer gesagt nach 36 Sekunden. Da hielt er nach selbst gewonnenem Bully seinen Schläger in einen Schuss von Sinan Akdag und beruhigte das rot-gelbe Nervenkostüm. Der Tabellenführer aus Bremerhaven suchte die schnelle Antwort, fand zwar viel Zeit in der Offensive, allerdings kein Tor. Das schossen wiederum die Hausherren. Dieses Mal war es Akdag mit einer feinen Einzelleistung, die er per Rückhand in die kurze rechte Ecke abschloss. Genau da, wo etwas Platz zwischen Kristers Gudlevskis im Tor der Pinguins und dem Pfosten war (9.). Im ersten Powerbreak gab es ein vielstimmiges Ständchen für Walter Köberle, der kürzlich 75 Jahre alt wurde und derzeit in Ägypten im Urlaub weilt. Danach sauste ein Schuss von Kenny Agostino, abgegeben aus dem rechten Bullykreis, knapp am Tor vorbei (15.). In der Schlussphase wurde es ruppiger. Torsten Ankert musste wegen einer Behinderung vom Eis. Die Gäste fakelten nicht lange. Colt Adam Conrad schlenzte die Scheibe aus dem linken Bullykreis ins lange Eck, die Scheibe trudelte ein wenig (18.). Ein irgendwie ärgerlicher Treffer in einem ansonsten sehr guten Drittel. Das wäre noch besser geworden, wäre ein Schuss von Brendan O’Donnell nicht am Innenpfosten, sondern im Tor gelandet. Aber auch die Videobilder sagten: Kein Tor (19.).

Richtige Antwort auf Rückschlag

Im Mittelabschnitt begannen beide Mannschaften vergleichsweise verhalten. Dann aber ging es Schlag auf Schlag. Zuerst schockten die Pinguins die DEG mit dem Ausgleich. Jan Urbas hielt seinen Schläger in die Flugbahn eines Distanzschusses von Vladimir Eminger. Und weil der Schläger nicht zu hoch war, zählte der Treffer (25.). Das hätte gut und gerne einen Knacks im Spiel der DEG bedeuten können. Tat es aber nicht. 82 Sekunden später waren die Jungs von Thomas Dolak nämlich wieder vorne. In Überzahl lief die Scheibe brillant, Alex Ehl kam aus dem Slot zum Schuss und verwandelte (27.). Agostino hätte im Alleingang noch einen nachsetzen können, wurde dann aber doch zu sehr bedrängt (32.). Bei einem Angriff der Pinguins war die Abwehr der DEG dann etwas löchrig und die Scheibe dann auch nach Abschluss des Angriffs hinter Henrik Haukeland im DEG-Tor. Der Treffer zählte, aber nicht, weil sich sechs Spieler auf dem Eis befunden hatten (36.). Das fällige Überzahlspiel gab zwar nichts her. Das machte aber nichts, weil Alex Blank kurz vor Ende des Drittels das Auge für Kevin Clark und noch dazu das nötige Händchen für einen Zauberpass hatte. So spielte er die Scheibe von links rüber an den langen rechten Pfosten. Dort brauchte Clark nur noch einzuschiebeben (39.). So ging die DEG letztlich mit eine um ein Tor ausgebaute Führung aus dem zweiten Drittel.

Kein Sieger nach 60 Minuten

Dass sich die Schützlinge von Thomas Popiesch noch nicht geschlagen gegeben hatten, zeigte sich früh im Schlussdrittel. Nicholas B. Jensen schoss den Puck von der blauen Linie ans Gestänge (42.). Wenige Sekunden später gab Lukas Kälble von der andern Seite der blauen Linie einen Schuss auf Haukeland ab. Der hatte freie Sicht, der Puck schlug dennoch halbhoch auf der Fanghandseite ein. Fehler passieren halt auch den Besten (43.). Der Lapsus schien verschmerzbar, weil Blank seine gute Leistung mit einem Tor krönte. Nach Super-Zuspiel von Moritz Wirth versenkte er per Alleingang eiskalt (49.). Der erneute Anschlusstreffer fiel leider zu schnell und unter gütiger Mithilfe der DEG. Agostino spielte aus der linken Bandenrundung einen Pass vor das eigene Tor. Dort stand aber nur und mutterseelenallein Alex Friesen und hatte keine Mühe zu verwandeln (51.). Auch der Ausgleich ließ nicht allzu lange auf sich warten. In Überzahl brauchten die Gäste nur 11 Sekunden, bis Christian Wejse zu wenig bedrängt im Slot zum Abschluss kam. Ziga Jeglic hatte die Scheibe von hinter dem Tor durchgesteckt (54.). Danach fielen keine Tore mehr. Zumindest nicht in regulärer Spielzeit.

DEG sichert sich den Zusatzpunkt

In der Verlängerung war die DEG dem Siegtreffer näher als die Pinguins. Denn schon früh durften sie in Überzahl ran. Coach Dolak nahm eine Auszeit und schickte vier Stürmer aufs Eis. Der erlösende Treffer wollte aber nicht fallen. Das Penaltyschießen brachte dann den versöhnlichen Abschluss eines turbulenten Eishockey-Nachmittages, weil O’Donnell seinen Penalty durch die Schoner von Gudlevskis verwandelte und alle anderen das Tor des Gegners entweder ganz verfehlten oder oder die Torhüter erfolgreich parierten.

Weiter, immer weiter!

So konnte die DEG einen sehr wichtigen Sieg einfahren. Zwar haben die Iserlohn Roosters auch gewonnen und sogar drei Punkte eingefahren. Die hatten mit Augsburg aber auch den leichteren Gegner. Der Vorsprung auf die Sauerländer beträgt jetzt noch vier Punkte. Augsburg selbst ist aber auch noch mit im Keller. Am Freitag geht es zu Hause weiter. Dann treten die Nürnberg Ice Tigers im PSD BANK DOME an. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.