DEG holt sich Spiel vier im Viertelfinale: 3:2 gegen Red Bull MÃ¼nchen

Düsseldorf. (MR) Nachdem die Düsseldorfer EG vor 2 Tagen in München ein gutes Spiel abgeliefert hatte (sie waren ja sogar kurzfristig in Führung gegangen), folgte nun also Spiel 2 im PSD BANK Dome. Für die DEG war es das 7. Spiel in 11 Tagen.

Die Hausherren, bei denen Ebner und Geitner wieder im Lineup standen (Ebner hatte wegen der Geburt seines Kindes am Sonntag ausgesetzt, und Geitner war nach einem Pucktreffer im Gesicht am Sonntag noch im Startabschnitt ausgeschieden), versteckten sich auch heute nicht. Es ging hin und her, beide Goalies konnten sich mehrfach auszeichnen. Die erste Chance hatte Ehl direkt im ersten Wechsel, gegenüber waren es Ortega und Kastner. Strafen auf beiden Seiten, das Düsseldorfer Powerplay sah gefälliger aus, während die Bajuwaren mit einem Mann mehr lange Zeit benötigten, um sich festzusetzen. Doch alles nützte nichts, denn es sollte im Startabschnitt kein Treffer fallen. Nett die Szene, dass sich Redmond nach der Pause noch bei Geitner mit Vollvisier nach der Gesichtsverletzung erkundigte. Das zweite Drittel war das der Gäste, über lange Zeit zumindest. Die Hausherren kamen kaum aus dem Verteidigungsdrittel. Mitten in die Druckphase hinein konnte Eder das Spielgerät dann doch ins Angriffsdrittel tragen, Barta nutzte die Vorlage zum 1:0 (23.). Doch es brachte nur mehr wütende Angriffe der Bajuwaren. Gogulla legte aus dem Office für Kastner vor und staubte dann selbst zum Ausgleich ab (29.). Obwohl die roten Bullen im eigenen Drittel sehr konsequent arbeiteten, konnte Fischbuch durch die Box legen zu MacAulay, der für seine Farben das 2:1 erzielte. Die Fans bejubelten noch den Treffer, als es MacAulay erwischte: im Verteidigungsdrittel bekam er einen harten Hit, der ihn gegen die Bandenecke an der Spielerbank warf. Da die Schulter von MacWilliam zu hoch war, durfte die DEG 5 Minuten Powerplay auspacken. Es dauerte gute vier Minuten dieser Strafzeit, dann war es erneut der Kapitän, und es ging mir der recht komfortablen 3:1 Führung zum nächsten Seitenwechsel.

DEG kämpft sich mit Herz und Leidenschaft auch durch den Schlussabschnitt

Nach einem Hit gegen Fischbuch, der nach Behandlung aber wieder auf das Eis kam, gerieten die Hausherren früh in Unterzahl. Doch auch dieses Powerplay konnte der EHC nicht nutzen. Über weite Strecken aber konnte die DEG im Verteidigungsdrittel eingeschnürt werden. Gegen die lautstarke Unterstützung der 6800 Fans schoss das Team von Don Jackson aus allen Lagen. Es war die rückwärts Vorlage durch die Box von Parkes, die der Verteidiger des Jahres, Redmond, zum Anschlusstreffer versenken konnte (54.). Düsseldorf kam noch zu dem einen oder anderen Konter, Am Ende setzte Jackson alles auf eine Karte, die letzten 146 Sekunden blieb der Münchner Kasten leer, und man versuchte das 6 gegen 5 Powerplay. Ortega hatte hier am Pfosten noch eine große Möglichkeit, doch Pantkowski blieb auch hier Sieger. Und so lief die Zeit runter. Die DEG hat sich ein 4. Spiel erarbeitet.

Mauer (RMB) und Barta (DEG) gaben hinterher übereinstimmend zu Protokoll, dass Düsseldorf eben mit Herz und Leidenschaft spiele. Und Doppeltorschütze Barta konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, als er bestätigte, dass die Stimmung im Dome nochmals Kräfte freigesetzt und das Spiel riesigen Spaß gemacht habe.

Statistik und Stimmen zum Spiel

Frank Mauer (München via PM RBM): „Es war ein intensives Spiel, in dem Kleinigkeiten den Unterschied gemacht haben. Das Powerplay-Tor hat uns heute gefehlt. Jetzt heißt es: Abhaken und weiter geht’s.“

Es spielten:

DEG – 30 Mirko Pantkowski – 43 Luca Zitterbart, 67 Bernhard Ebner – 28 Alex Ehl, 9 Jerry D’Amigo, 39 Victor Svensson; 5 Nick Geitner, 27 David Trinkberger – 71 Daniel Fischbuch, 15 Carter Proft, 81 Stephen MacAulay; 36 Joonas Järvinen, 88 Niklas Heinzinger – 20 Tobias Eder, 21 Brendan O’Donnell, 29 Alex Barta; 22 Cedric Schiemenz, 17 Mike Fischer, 77 Paul Bittner, 41 Jakob Mayenschein

RBM – 40 Henrik Haukeland – 24 Jonathon Blum, 5 Andrew O’Brien – 84 Trevor Parkes, 11 Frederik Tiffels, 9 Ben Street; 6 Daryl Boyle, 2 Drew MacWilliam – 18 Justin Schütz, 70 Maximilian Daubner, 52 Patrick Hager; 44 Zach Redmond, 37 Maksymilian Szuber – 28 Frank Mauer, 87 Philip Gogulla, 93 Maximilian Kastner; 91 Filip Varejcka – 8 Austin Ortega, 42 Yasin Ehliz, 12 Ben Smith

Die Tore erzielten:

1:0 (22:57) Barta (Eder)

1:1 (28:19) Gogulla (Mauer, Kastner)

2:1 (33:58) MacAulay (Fischbuch, Proft)

3:1 (38:55) Barta (Eder, Fischbuch) PP1

3:2 (53:09) Redmond (Parkes, Tiffels)

Schiedsrichter: Andre Schrader, Sean MacFarlane – Jonas Merten, Dominic Kontny

Strafen: DEG – 8 Min; RBM – 13 Min.

Zuschauer: 6809