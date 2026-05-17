DEG holt sich den Zuschlag bei Routinier Jason Bast

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG verkündet einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison.

Der 36-jährige Jason Bast wechselt an den Rhein und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Zuletzt spielte der Deutsch-Kanadier für die Augsburger Panther in der DEL und den ESV Kaufbeuren in der DEL2. Der Linksschütze kommt u.a. mit der großen Erfahrung von 466 Spielen mit 223 Punkten im deutschen Oberhaus an den Rhein. Auch für Kaufbeuren gelangen ihm zuletzt zwölf Punkte in acht Spielen.

Sportdirektor Rich Chernomaz: „Jason Bast ist ein sehr erfahrener Stürmer, der viele Jahre in der DEL gespielt hat. Er hat sich selbst immer in eine gute körperliche Verfassung gebracht und ist physisch stark. Jason arbeitet auch defensiv gut und hat außerdem bewiesen, dass er auch in der DEL2 scoren kann. Er ist eine tolle Ergänzung für unser Team!“

Jason Bast: „Ich freue mich sehr auf meinen Umzug nach Düsseldorf! Dieser Schritt passt hervorragend zu meiner Familie und bietet alles, was wir wollen: Eine tolle Stadt, eine tolle Halle, emotionale Fans und eine Organisation, die hungrig nach Erfolg ist. Ich kann es kaum erwarten, endlich anzufangen!“

Jason Basts Karriere in Zahlen

Source: Jason Bast @ Elite Prospects

Über Jason Bast

Der neue DEG-Stürmer wurde am 2. Juni 1989 in Regina, Kanada, geboren. Wie viele junge Spieler fasste er früh Fuß in der WHL. Fünf Saisons spielte der Linksschütze bei den Moose Jaw Warriors und erzielte 2007/08 sogar 90 Punkte in 78 Spielen. Seine nächste Karriereetappe waren vier Jahre in der CIS für die St. Francis Xavier University. In seinem letzten Uni-Jahr lief er auch 24 Mal für die Idaho Steelheads (ECHL) auf, die ihn 2014/15 unter Vertrag nahmen. In dieser Saison machte der mittlerweile 25-jährige auch sechs Spiele in der AHL. Im Sommer 2015 wechselte er nach Europa: Es folgten 20 Partien für den EHC Visp in der Schweiz und 40 für HC Banska Bystrica in der Slowakei. Im Folgejahr begann seine acht Jahre lange Reise in der DEL. Erster Standort waren die Fischtown Pinguins (zwei Jahre). Auf Bremerhaven folgten die Nürnberg Ice Tigers (eine Saison), die Kölner Haie (insgesamt drei), die Adler Mannheim (zwei) und 2024 schließlich die Augsburger Panther. Im vergangenen Sommer verstärkte er im Laufe der Saison den ESV Kaufbeuren. Jason ist 178 cm groß und 81 kg schwer. In Düsseldorf wird er die #45 auf dem Rücken tragen.