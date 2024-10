DEG holt NHL-erfahrenen Verteidiger – Niki Mondt: „Bin davon Ã¼berzeugt, dass er uns mit seinen QualitÃ¤ten weiterhelfen wird“

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG meldet einen weiteren Neuzugang: Für die Defensive wurde Paul Postma verpflichtet. Der 35-jährige Kanadier kann auf die Erfahrung...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG meldet einen weiteren Neuzugang: Für die Defensive wurde Paul Postma verpflichtet.

Der 35-jährige Kanadier kann auf die Erfahrung von 205 NHL-Spielen zurückblicken. In der Spielzeit 2023/24 lief er für Klagenfurt in der österreichischen ICEHL auf und kam dort in 60 Spielen auf starke 45 Zähler. Er war damit punktbester Verteidiger der Liga. Der 1,91 m große und 89 kg schwere Rechtsschütze hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben und erhält in Düsseldorf die Rückennummer 4.

Sportdirektor Niki Mondt: „Paul Postma ist ein erfahrener Verteidiger, der über eine gute Statur und einen gefährlichen Schuss verfügt. Er ist trotz seiner Größe sehr mobil und ein guter Schlittschuhläufer. Zudem verfügt er über eine gute Übersicht im Spielaufbau. Ich bin davon überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten weiterhelfen wird.“

Damit hat die DEG zehn Kontingentstellen vergeben. Neun davon dürfen jeweils in den DEL-Spielen eingesetzt werden. Der Neuzugang wird am Montag in Düsseldorf erwartet und könnte am kommenden Freitag beim Auswärtsspiel bei Red Bull München eingesetzt werden.

Über Paul Postma

Der neue DEG-Verteidiger wurde am 22. Februar 1989 in Rd Deer in der kanadischen Provinz Alberta geboren, wo er auch das Eishockey erlernte. Erste Profistationen waren die Swift Current Broncos und die Chicago Hitman in der WHL. 2007 wurde er in der siebten Runde von den Atlanta Trashers gedraftet, für die er in der Saison 2010/11 auch sein NHL-Debüt gab. In der Eliteliga folgten sechs Spielzeiten bei den Winnipeg Jets und eine bei den Boston Bruins. In seinen 205 Einsätzen gelangen ihm zehn Treffer und 25 Vorlagen. Im Jahr 2018 folgte der Wechsel über den „großen Teich“ und je eine KHL-Saison für Ak Bars Kazan und Metallurg Magnitogorsk. Dort spielte er die Saison 2019/20 aber nicht zu Ende, sondern unterschrieb während der Spielzeit beim HC Lugano in der Schweiz. Im selben Jahr trat er für das Team Canada beim Spengler Cup an. Von 2020 bis 2024 verteidigte Postma dann für den EC KAC in Österreich, wo er 2021 mithalf, die Meisterschaft zu holen. In vier Jahren und 178 Spielen kam er auf 46 Tore und 95 Vorlagen. Nun also der Wechsel nach Deutschland zur Düsseldorfer EG.