DEG holt jungen Goalie von den Haien und kÃ¼ndigt Verpflichtung eines weiteren TorhÃ¼ters an

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG sichert sich das nächste Torhüter-Toptalent.

Niklas Lunemann von den Kölner Haien erhält einen Vertrag bis 2026 mit zusätzlicher Option. Der 23-Jährige konnte in Köln bereits DEL-Luft schnuppern, spielte den Großteil der vergangenen Saisons für den EC Bad Nauheim in der DEL2.

DEG-Geschäftsführer Rick Amann: „Niklas Lunemann wird für uns ein wichtiger Teil des Goalie-Teams sein. Er ist noch jung, hat aber bereits viele Spiele in der DEL2 absolviert. Aktuell hat Niklas die Chance, bei uns erster Goalie zu werden, aber das muss er sich verdienen. Wir werden noch einen weiteren Torwart verpflichten und dann wird sich zeigen, wer den Anforderungen gewachsen ist. Ich freue mich, mit Niklas ein weiteres Talent für unseren neuen Weg gewonnen zu haben!“

Lunemann: „Düsseldorf ist eine starke Marke im deutschen Eishockey und ein traditionsreicher Eishockeystandort. Es ist schön, ab sofort Teil dieses Clubs zu sein. Ich habe viele gute Gespräche geführt und hoffe, bei der DEG weitere Erfahrungen sammeln zu können!“

Über Niklas Lunemann

Der junge Schlussmann wurde am 27. April 2002 in Kassel geboren. Der Linksfänger begann seine Karriere bei EJ Kassel. Er spielte dort mehrere Jahre, bis er 2017 in die U16 des Kölner EC wechselte. Im Folgejahr wurde auch die U17-Nationalmannschaft auf ihn aufmerksam und Lunemann absolvierte dort drei Begegnungen mit einem Gegentorschnitt von nur 1,17 pro Spiel. Bei den Junghaien erhielt er in der Folgezeit mehr Eiszeit und absolvierte 17 Spiele mit einem GAA von 1,68. 2021 spielte er für die U20-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. 2022/23 folgte sein erster DEL-Einsatz für die Kölner Haie. In der gleichen Saison spielte Lunemann in Bad Nauheim und 34 Partien bei den Füchsen Duisburg in der Oberliga. Seine beste Saison war 2023/24 in Bad Nauheim mit 91,15% Fangquote in 40 Spielen. Nun wechselt er also auf die „richtige“ Seite des Rheins.

Niklas Lunemann ist 190 cm groß und 85 kg schwer. Er wird mit der Rückennummer 27 auflaufen.

Seine Karrire in Zahlen



