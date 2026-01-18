DEG holt 3:2-Overtime-Sieg in Bad Nauheim!

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG kann auf ihrem Erfolg vom Freitag aufbauen und gewinnt auch in Bad Nauheim, dieses Mal mit 3:2 n.V. (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Die Mannschaft von Headcoach Harry Lange zeigte ein gutes erstes Drittel und bewies besonders in doppelter Unterzahl einen kühlen Kopf. Glückwunsch an Kevin Maginot zum ersten Saisontreffer!

Der Kader: Die DEG bestritt die Partie mit dem gleichen Line-Up wie beim 7:4 Sieg in Landshut. Es fehlten dementsprechend Lucas Lessio (überzählig), Daniel Assavolyuk (krank), Max Balinson (verletzt), Michael Clarke (verletzt) und David Rundqvist (verletzt). Im Tor startete Niklas Lunemann, Back-Up Ryan Bednard nahm auf der Bank Platz.

Das Spiel:

Das erste Drittel begann die DEG sehr strukturiert. Schon in der dritten Spielminute wird ein Schlagschuss von Kevin Maginot von der blauen Linie so abgefälscht, dass er unhaltbar hinter Gerald Kuhn im Tor landet – 1:0 DEG (2:50)! Der erste Saisontreffer für den Verteidiger. Daraufhin behielten die Gäste die optische Oberhand. Bis zum Powerbreak gab es mehrere Schüsse von unterschiedlichsten Rot-Gelben, die nur knapp am Tor vorbeigingen. Die erste Strafe der Partie bekam Erik Brown, er saß jedoch nur wenige Sekunden allein, bis sich Simon Thiel wegen zu vieler Spieler auf dem Eis dazu gesellen musste. Die knapp drei Minuten Unterzahl blieben dank einer konzentrierter Defensivleistung und einem starken Niklas Lunemann gegentorlos.

Im Mittelabschnitt zeigten sich die Roten Teufel besser und konnten sich vermehrt vor Lunemann festsetzen. Die Düsseldorfer wirkten etwas fahriger – Pässe kamen nicht an und die Scheibe kam zu oft nicht aus dem eigenen Drittel raus. Der verdiente Ausgleichstreffer zum 1:1 fiel in der 26. Spielminute durch Justin MacPherson. Nach der Hälfte des Drittels erhielt die DEG die nächste Strafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis – Kevin Orendorz saß ab. Erneut fiel kein Gegentor. Das Drittel endete unspektakulär mit 1:1.

Auch das Schlussdrittel ließ seitens der Düsseldorfer zeitweise etwas zu wünschen übrig. Zwar kam man wieder in die Angriffszone, aber gefährliche Chancen blieben Mangelware. Während die Zeit immer weiter runterlief, waren es die Gäste mit dem nächsten Treffer: Max Faber zog von der blauen Linie ab und netzte ein (51:41)! 2:1 für die DEG! Aber die Hausherren bewiesen Kampfgeist und blieben dran: In der vorletzten Spielminute zog Bad Nauheim dann den eigenen Torwart und erzielte in Überzahl mit Davis Koch den Ausgleichtreffer (59:07). Bitter für die DEG, aber durchaus verdient nach dem Spielverlauf

In der Verlängerung erhielt Bad Nauheim frühzeitig eine Strafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis. Überzahl für die DEG: Max Faber machte Faber-Dinge und erzielte bei 61:16 aus dem Rückraum den Siegtreffer für Düsseldorf. SIEG!

Der Ausblick: Am Dienstag empfangen wir die Blue Devils Weiden um 19:30 Uhr im PSD BANK DOME. Tickets sind unter www.degtickets.de oder an der Abendkasse erhältlich. Am Wochenende spielt die DEG freitags in Rosenheim (19:30 Uhr) und sonntags zuhause gegen die Lausitzer Füchse (17 Uhr).



