DEG: Heute zum Nachholspiel nach Berlin, danach zwei Mal NRW-Derbytime

Düsseldorf. (PM DEG) Nach der traurigen Nachricht, dass der ehemalige DEG-Spieler und Fanliebling Tobi Eder den Kampf gegen den Krebs verloren hat, wurde die Partie der Eisbären Berlin gegen die Düsseldorfer EG von Freitag, 31. Januar, auf den heutigen Mittwoch verlegt.

Erstes Bully ist um 19:30 Uhr,

Der Rückblick: Das vergangenen zwei Begegnungen vor der Spielpause verliefen für die DEG durchwachsen. Am Mittwoch gewann man durch eine starke Aufholjagd nach 0:3 Rückstand noch mit 4:3 gegen die Schwenninger Wild-Wings. Da das Spiel gegen Berlin verlegt wurde, stand danach das zweite Heimspiel gegen den EHC Red Bull München an. Die DEG verlor nach engem Spiel knapp mit 1:2.

Der Kader: Steven Reinprecht steht der gleiche Kader wie vor der Pause zur Verfügung. Es fehlen die Langzeitverletzten Olli Mebus und Rick Schofield.

Der Gegner: Die Eisbären Berlin haben vor der Pause sogar zwei Partien (gegen Ingolstadt und Düsseldorf) verschoben. Beide werden im Februar nachgeholt. Zuletzt spielten die Eisbären wieder besser. Die Mannschaft von Serge Aubin konnte die vergangenen zwei Partien gewinnen. Zuletzt gelang den Hauptstädtern ein Penaltysieg in Iserlohn – für den auch die DEG zu danken hat. Besonders torgefährlich sind Leonhard Pföderl (51 Punkte) und Ty Ronning (50 Punkte). Letzterer schoss den Siegpenalty in Iserlohn – danke Ty! Bei dem darauffolgenden Heimspiel gelang besagtem Scorer erneut ein Tor. Die Eisbären siegten mit 2:1 gegen die Nürnberg Ice Tigers. Beim ersten Aufeinandertreffen in Berlin führte die DEG lange, um am Ende nach Verlängerung wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Das Spiel endete aus Sicht der Düsseldorfer 3:4 nach Verlängerung. Die beiden Heimspiele gegen Berlin endeten 3:5 und 3:2 nach Overtime.

Der Ausblick: Für den Rest der Woche heißt es Derby-Time in NRW. Die DEG fährt am Valentinstag (14. Februar, 19:30 Uhr) zu den Iserlohn Roosters. Am Sonntag (14:00 Uhr) ist es schließlich Zeit für das letzte Rheinderby der Saison bei den Kölner Haien.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV