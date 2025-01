DEG: Heute nicht nach Berlin, Sonntag gegen MÃ¼nchen

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG bestreitet am Wochenende nur ein Spiel. Aus gegebenem Anlass wurde die Auswärtsbegegnung am heutigen Freitag bei den Eisbären Berlin auf Dienstag, 12. Februar, verschoben.

Die nächste Partie der Rot-Gelben findet somit am Sonntag (2. Februar) um 16:30 Uhr statt. Die Rot-Gelben empfangen zuhause im PSD BANK DOME den EHC Red Bull München. Es wird das vierte und damit letzte Aufeinandertreffen in dieser Hauptrunde sein. Bis dato konnte die Mannschaft von Steven Reinprecht beide Auswärtsspiele gewinnen, während man beim ersten Heimspiel gegen die Bayern hart einstecken musste – es gab eine 0:8 Blamage. Am Sonntag soll das natürlich anders aussehen.

Sonntag: Am Sonntag ist bei der Düsseldorfer EG zudem großer Tierschutz-Tag. Zu Gast ist die Düsseldorfer Tiertafel mit einem Infostand im Foyer und einer Annahmestelle für Futterspenden vor dem Dome. Die Fans – egal ob Düsseldorf oder München – werden gebeten, Tierfutterspenden mitzubringen. Besonders im Bereich Nassfutter ist die Nachfrage groß. Im vergangenen Jahr kamen rund 1000 kg Tierfutter zusammen.

Der Rückblick: Trotz der erschütternden Nachrichten über den Tod von Tobi Eder konnte die DEG am Mittwochabend das Spiel gegen die Schwenninger Wild Wings nach einer starken Aufholjagd gewinnen. Nachdem es mit 0:3 in die erste Pause ging, kämpften die Rot-Gelben sich ins Spiel zurück. Der 18. (!) Penalty des Tages – geschossen von Tyler Gaudet – besiegelte schließlich 4:3 n.P.-Endstand und sicherte der DEG zwei Punkte.

Der Kader: Chefcoach Steven Reinprecht kann auf dasselbe Personal wie zuletzt zurückgreifen.

Die Gegner: Der EHC Red Bull München hat seit zwei Wochen einen neuen (alten) Head Coach: Don Jackson. Diese Maßnahme scheint zu wirken. Die drei Spiele unter neuer Leitung konnte München allesamt gewinnen. Zuletzt gewann man am Dienstag bei den Kölner Haien mit 3:2. Ein sehr glücklicher Sieg, denn einerseits führte man lange mit 2:0 und andererseits fiel das entscheidende Tor in der allerletzten Sekunde des Spiels (59:59). Bevor es für die Bayern jedoch nach Düsseldorf geht, empfangen sie am heutigen Freitag die Fischtown Pinguins. Der Top-Scorer der Bayern sind Christopher DeSousa mit 40 Punkten, welcher auch den Siegtreffer gegen Köln erzielte.

Der Ausblick: Nach dem München-Spiel steht eine Woche Eishockey-Pause an. Am Dienstag (12. Februar) geht es an dann zu den Eisbären Berlin, am Valentinstag zwei Tage später spielen wir bei den Iserlohn Roosters und wiederum zwei Tage später (Sonntag, 16. Februar, 16:30 Uhr) kommt es in Köln zum letzten Rheinderby der Hauptrunde.

