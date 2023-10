DEG hangelt sich mÃ¼hsam zum nÃ¤chsten Punkt â€“ Fischtown Pinguins gewinnen nach Overtime

Artikel anhören Düsseldorf. (MR) Einmal mehr konnte sich die Düsseldorfer EG nicht für die Arbeit auf dem Eis belohnen. Trotz Reihenumstellungen und obwohl die...

Düsseldorf. (MR) Einmal mehr konnte sich die Düsseldorfer EG nicht für die Arbeit auf dem Eis belohnen. Trotz Reihenumstellungen und obwohl die Pinguins längst nicht ihr bestes Spiel zeigten, konnte man sich nur in die Overtime retten. Am Ende stand ein 3:4 auf dem Würfel.

Emotional wurde es nicht einmal vor dem Spiel, denn in Düsseldorf hatte man die Schweigeminute für den gestern verstorbenen jungen Eishockey-Torwart Jan Dalgic vor dem ersten Bully glatt vergessen, die an diesem Spieltags-Wochenende in jedem Eishockeystadion gehalten werden sollte / wollte. Das Spiel selbst brachte im Startabschnitt auch keine Emotionen, die auf die Ränge hätten überspringen können, und die Hausherren konnten froh sein, dass die Pinguins mit ihren Chancen nicht wirklich gut umgingen. Auch ein Powerplay der DEG verdiente seinen Namen nicht, man kam nicht zu einem einzigen Torschuss, während die Gäste in dieser Zeit sechs- oder achtmal befreien konnten. Man musste wahrscheinlich froh sein, mit dem torlosen Unentschieden in die erste Pause zu gehen. Auch im zweiten Durchgang blieben die Seestädter das dominante Team – nicht, weil sie gutes Hockey spielten, einfach weil sie sich und die Scheibe bewegten und zwar in den eigenen Reihen. Allerdings gelang es den Rheinländern jetzt das eine oder andere Mal, sich im Angriffsdrittel festzusetzen, wenn auch meist nur kurz. Einen Schuss von Geitner schließlich fälschte Blank an Gudlevskis vorbei in die Maschen (34.). Das gab offenbar etwas Energie – auch auf den Rängen. Die Fans feuerten wieder lautstark an. Doch konnte diese Führung nicht bis zur Pause bewahrt oder gar ausgebaut werden. Sekunden vor der Sirene dann war Bremerhavens Topscorer Jeglic zur Stelle, setzte am Torkreis nach und schob seinen eigenen Rebound um Haukeland herum über den Strich – der Partycrasher schlechthin…

Im Schlussabschnitt fallen die Tore

Den Schwung nahmen die Gäste mit in den dritten Abschnitt, die 2/3 Slowenen-Reihe (Verlic fehlt nach wie vor verletzt) prüfte zumindest einmal das Tornetz, wenn auch nur von außen. In eigener Unterzahl blockten die Spieler vor Haukeland vieles weg, und auch der Düsseldorfer Schlussmann packte einige gute Saves aus. Es waren bereits 10 Minuten ohne weiteren Treffer vergangen, und wieder war die Scheibe bei den Gästen. Urbas schoss um den Verteidiger herum ins Glück (51.). Ein Tor des Willens und auch schön gemacht, fiel vier Minuten später auf der anderen Seite – und wieder Ausgleich! Ehl konnte nicht erhöhen, auch Mebus nicht.

Dafür baute Wejse vor Haukeland den Sichtschutz auf, und Appendinos Schuss von der Blauen war unhaltbar im Kasten (58.). Als letzte Maßnahme ging natürlich Haukeland vom Eis – und es wurde am Tor gearbeitet und gestochert, dass das Spielgerät tatsächlich nochmals die Linie überquerte. Als die Gültigkeit per Video überprüft war, war die Freude ringsum groß. Erneut aber musste die Entscheidung in der Verlängerung fallen. Während die ersten beiden sehr guten Möglichkeiten jeder Seite haarscharf nicht reinfielen, hatte schließlich nach der Hälfte der Nachsitzen-Zeit Dominik Uher den Lucky Punch auf der Kelle und im Kasten.

Allmählich scheint sich die Abschlussschwäche in Düsseldorf auch in den Köpfen festzusetzen, denn selbst mit (erneut!) veränderten Reihen fehlen noch immer die Ideen und der Spielwitz in jeglicher Spielsituation. Durch die gleichzeitige Niederlage der ebenfalls schwächelnden Iserlohn Roosters konnte die Düsseldorfer EG aber die rote Laterne vorübergehend ins Sauerland weiterreichen.

Es spielten:

DEG – 40 Henrik Haukeland – 51 Luke Green, 22 Oliver Mebus – 72 Bennet Roßmy, 26 Phil Varone, 18 Kenny Agostino; 3 Alec McCrea, 7 Sinan Akdag – 11 Kevin Clark, 71 Kohen Olischefski, 87 Philip Gogulla; 55 Moritz Wirth, 67 Bernhard Ebner – 28 Alexander Ehl, 39 Victor Svensson, 24 Alex Blank; 5 Nick Geitner – 92 Jakub Borzecki, 42 Luis Üffing, 44 Josef Eham

BHV – 30 Kristers Gudlevskis – 22 Vladimir Eminger, 6 Anders Grönlund – 8 Nino Kinder, 13 Ziga Jeglic, 9 Jan Urbas; 72 Phillip Bruggisser, 49 Lukas Kälble – 21 Jacob Virtanen, 37 Markus Vikingstad, 43 Skyler McKenzie; 48 Nicholas B. Jensen, 32 Nicolas Appendino – 76 Justin Büsing, 57 Alexander Friesen, 26 Dominik Uher; 18 Marat Khaidarov, 65 Christian Wejse, 54 Felix Maegaard Scheel

Die Tore erzielten:

1:0 (33:29) Blank (Geitner, Svensson)

1:1 (39:37) Jeglic (Urbas, Kinder)

1:2 (50:38) Urbas (Eminger, Jeglic)

2:2 (54:15) Varone (Agostino, Roßmy)

2:3 (57:30) Appendino (Wejse, Uher)

3:3 (59:07) Ehl (Varone, Clark) EA

3:4 (62:32) Uher (Bruggisser, Gudlevskis)

Schiedsrichter: 27 Bastian Steingross, 5 Andre Schrader (94 Patrick Laguzov, 86 Tom Giesen)

Strafen: DEG – 4 Min.; BHV – 6 Min.

Zuschauer: 6503