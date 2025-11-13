DEG-Goalie Leon Hümer soll in der Wedemark Spielpraxis erhalten

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG besorgt ihrem Torhüter Leon Hümer wichtige Spielpraxis.

Das Düsseldorfer Eigengewächs wird an den Oberligisten Hannover Scorpions ausgeliehen. Dort hat sich Stammtorwart Marco Wölfi verletzt. Hümer wird dort bereits am Wochenende zum Einsatz kommen.

DEG-Geschäftsführer Rick Amann: „Ich bin ein großer Leon Hümer-Fan. Er hat eine herausragende Vorbereitung gespielt und wäre zu Saisonbeginn sogar unsere Nummer 1 gewesen. Leider war er im ersten Spiel gesperrt und hat sich dann im zweiten verletzt. Das war großes Pech für ihn, was mir sehr leid tut. Danach haben unsere beiden anderen Torhüter, Niklas Lunemann und Ryan Bednard, ebenfalls einen super Job gemacht, so dass Leon jetzt die enorm wichtige Spielpraxis fehlt. Die wird er nun bei den Hannover Scorpions bekommen.“

Leon Hümer: „Mein Ziel ist es nach wie vor, für die DEG als Torwart aufzulaufen. Daran arbeite ich auch in Zukunft. Ich bin zuversichtlich, dass das auch so kommen wird!“

Wichtig: Der 20-Jährige bleibt formell ein Spieler der DEG und weiterhin fester Bestandteil der Düsseldorfer Zukunftsplanungen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!