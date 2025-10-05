DEG gewinnt schon wieder! 2:1 n.V. in Regenburg

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat auch ihr schweres Auswärtsspiel bei den Eisbären Regensburg gewonnen.

In der Donaustadt siegte sie in einer erneut knappen Partie mit 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung und sicherte sich zwei weitere Punkte. Erneut eine starke Leistung!

Der Kader: Die DEG heute wieder ohne Kristian Blumenschein (Unterkörper), Ryan Bednard (noch kein deutscher Pass) und Colin Smith (persönliche Gründe). Daniel Assavolyuk war wieder dabei, ebenso wie Neuzugang Reed Stark. Der Kader bestand demnach aus 21 Akteuren, nämlich zwei Torhütern, sechs Verteidigern und 13 Stürmern.

Das Spiel: Nachdem die ersten Minuten zunächst wenig zusammenhängende Aktionen gebracht hatten, begann danach ein flottes Eishockey-Spiel. Den Auftakt machte der Regensburger Nikola Gajovsky mit einer Direktabnahme, aber DEG-Goalie Niklas Lunemann sicher. Dann drehte die Gäste auf und spielten sich mehre schöne Möglichkeiten durch Yushiro Hirano, Simon Thiel und Leon Niederberger heraus. Aber Konrad Fiedler im Eisbären-Gehäuse aufmerksam. Die bislang größte Chance in Minute 12: Leon Niederberger tanke sich gut durch und legte auf für Sturmpartner Thiel, doch die DEG-96 traf nur die Latte. Schade! Aber auch die Hausherren zwischendurch mit gefährlichen Aktionen, so musste Lunemann in dieser Phase ein Break entschärfen und einige Mal in höchster Not eingreifen. Insgesamt ein Spiel mit guten Aktionen und viel Tempo. Auch die etwa 250 mitgereisten DEG-Fans waren gut zu hören. Mit einem guten und gerechten 0:0 ging es in die erste Pause.

Im Mitteldrittel gab es in Minute 23 die erste Strafe des Abends. Es traf den schnellen Kevin Marx Norén, der insgesamt aber wieder ein gutes Spiel zeigte. Die Eisbären nun mit einem druckvollen Powerplay und guten Einschussmöglichkeiten, aber Lunemann und die kollektive Defensive stark. Überhaupt hat sich das rot-gelbe Unterzahlspiel seit dem ersten Liga-Wochenende deutlich verbessert. Danach wiederum die DEG mit einer minutenlangen Drangphase und Lukas Lessio mit einem sehenswerten Volley-Versuch – ebenfalls ohne Erfolg. Insgesamt die Bayern ab Minute 30 mit mehr Spielanteilen und Torschüssen. Das änderte sich allerdings gegen Ende des Drittels wieder, als erneut die DEG den Ton angab und offensive Akzente setzte. Es war also weiter ein spannendes Auf und Ab, das auch nach 40 Minuten torlos blieb, obwohl Treffer hüben wie drüben in der Luft lagen.

Der Schlussabschnitt begann mit einem DEG-Powerplay, doch zu oft wurden ihre Angriffe abgefangen. Echte Groß-Chancen sprangen demnach wenig heraus. Auch nach Ablauf der Überzahl wurde weiter zäh um jeden Meter Eis gerungen und beide Teams wechselten sich mit Chancen ab. In Minute 43 dann eine weitere Strafe gegen Norén. Und dieses Mal kam Regenburg durch: Bei 43:30 fälschte Constantin Ontl einen Schuss von der Blauen unhaltbar für Lunemann ab. 1:0 für Regensburg! Doch die Düsseldorfer Antwort kam prompt: Niederberger bediente nach schöner Kombination den mitgelaufenen Max Balinson und das Geburtstagskind schob zum 1:1 ein. Der Ausgleich bei 43:49, also nur 19 Sekunden nach dem Rückstand. Wieder alles auf Anfang.

Zehn Minuten vor der Schlusssirene plötzlich Niederberger freistehend vor Fiedler, doch der Düsseldorfer konnte vor 4.509 Zuschauern in der guten gefüllten Arena nicht verwandeln. Ab 8:20 vor dem Ende das zweite Powerplay der DEG und einige Male nah dran an der ersten Führung, aber Lessio & Co ohne weiteren Torjubel. Die Minuten vergingen und immer noch war völlig unklar, wer hier als Sieger vom Eis gehen würde. 4:29 vor dem Ende das dritte Powerplay der Landeshauptstädter mit Hirano-Großchance, aber leider wurde diese Drangphase durch eine Strafe gegen Lessio unterbrochen. Statt längerer Überzahl plötzlich über 90 Sekunden Unterzahl. Trotz dramatischer Szenen auf beiden Seiten blieb es beim 1:1 – Verlängerung.

Overtimes sind ja per se dramatisch – so auch heute. Bradford und Balinson alleine Fiedler, aber auch Regensburg gefährlich. Schließlich der Düsseldorfer Sieg! Bradford und Balinson (schon wieder) spielten Ture Linden frei und der traf trocken ins Eck (62:54). Zwei Punkte in Regensburg!

Der Ausblick: Am kommenden Freitag geht’s zum Straßenbahn-Duell nach Krefeld (19.30 Uhr), bevor am Sonntag, 12. Oktober, die Eispiraten Crimmitschau nach Düsseldorf kommen. Erstes Bully hier ist um 17:00 Uhr. Zwei Tage später, am 14. Oktober, kommen die Ravensburg Towerstars zu einem weiteren Heimspiel der DEG in den PSD BANK DOME. Tickets für alle Heimspiele unter www.degtickets.de oder an der Tageskasse.

