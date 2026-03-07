DEG gewinnt in Freiburg 6:4! Sonntag „Endspiel“ in Weißwasser

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat ihr wichtiges Auswärtsspiel bei den Wölfen Freiburg gewonnen!

Im schönen Schwarzwald siegte sie in einem guten und schnellen DEL2-Spiel mit 6:4 (2:1, 2:2, 2:1) und zeigte dabei eine engagierte Leistung. Da zeitgleich die Lausitzer Füchse in Bietigheim und der EV Landshut gegen Rosenheim Punkte liegenließen, kommt es am Sonntag in Weißwasser zu einem echten „Endspiel“ um die Plätze 7, 8 und 9.

Der Kader: Chefcoach Harry Lange entschied sich heute für Ryan Bednard als Starting Goalie, Niklas Lunemann saß auf der Bank. Wegen der Ü24-Regel dann auch nur 20 Mann im Kader, darunter Rückkehrer Daniel Assavolyuk und die „Kölner“ Sten Fischer und Marco Münzenberger. .

Das Spiel: Die DEG erwischte ein starkes erstes Drittel. Ihr gehörten ganz klar die ersten Szenen und Chancen. Schon nach wenigen Sekunden zog Kristian Blumenschein ab, wenig später scheiterten Erik Brown und Ture Linden aus der Nahdistanz. Auch Kevin Maginot und Luca Tosto konnten den gut aufgelegten Patrick Cerveny im Freiburger Gehäuse nicht überwinden. Umso verdienter und schöner die folgende Führung der Rheinländer: Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen wurde Sten Fischer freigespielt. Der Defender zog aus dem Rückraum ab und traf! Das 1:0 für die DEG bei 5:47, die Vorlagen wurden Kevin Maginot und Leon Niederberger zugeschrieben. Es war Fischers erster Treffer für die Landeshauptstädter. Und die Rot-Gelben legten nach! Wieder war es ein schön vorgetragener Angriff, der diesmal von Nick Baptiste erfolgreich und hoch ins Eck abgeschlossen wurde (6:21, Assists Erik Bradford und Erik Brown). Wenig später hätte Bradford sogar noch erhöhen können. Aber dann schlugen doch die Breisgauer zu. In Überzahl traf Lynden McCallum mit einer satten Direktabnahme unter die Latte (12:46). Danach folgten noch einige Möglichkeiten auf beiden Seiten, sie blieben aber ebenso wie jeweils eine kurze Überzahlsituation ungenutzt. Mit einem 2:1 für Düsseldorf ging es in die ersten Pause.

Im Mitteldrittel hatte zunächst Freiburgs bärenstarker Top Scorer Fabian Ilestedt den Ausgleich auf dem Schläger, zielte jedoch knapp vorbei. Besser machte es wenig später Münzenberger. Der junge DEG-Stürmer schlenzte vom linken Bullykreis den Puck in die Maschen (22:52, Vorlagen Assavolyuk und Kevin Orendorz). Doch die Gastgeber ließen nicht locker. Im Powerplay war es erneut McCallum, der Bednard hoch überwinden konnte. Der Wölfe-Anschlusstreffer zum 2:3 bei 28:24. Die DEG hielt dagegen und startete wütende Gegenangriffe, musste im Konter jedoch den erneuten Ausgleich schlucken. Nach einem Scheibenverlust im Aufbau zog erneut McCallum – natürlich – Richtung Tor und traf zum 3:3 (34:38). Ärgerlich! Doch die DEG wollte die Punkte und machte in der Offensive weiter ein gutes Spiel. – mit viel Einsatz und Kampfgeist. Dieses Mal war es Baptiste, der auf Vorarbeit von Tariq Hammond und Faber seine Farben wieder in Front brachte (38:45). Das flotte Spiel ging mit einem 4:3 für Düsseldorf in die zweite Pause.

Der Schlussabschnitt begann mit einer erneuten rot-gelben Unterzahl, dieses Mal traf es Münzenberger. Vor dem Kasten von Bednard brannte es einige Male lichterloh und die Freiburger Fans hatten den Torschrei auf den Lippen. Doch mit etwas Glück hielt die DEG-Defensive. Als Belohnung wenig später der fünfte Gäste-Treffer! Balinson hatte von der Blauen Linie angezogen und Tosto hielt geschickt die Kelle in die Schussbahn (48:49, Balinson, Linden). Danach beruhigte sich das schnelle und hektische Geschehen etwas. Brown fast mit der Entscheidung, doch sein Versuch zu mittig. Effektiver dann Leon Niederberger. Der nimmermüde Stürmer traf nach Vorarbeit von Michael Clarke zum 6:3. Luke Mühlbauer konnte für die Wölfe wenig später noch einmal verkürzen, aber am Sieger des Abends änderte das nichts mehr. Fazit: Die DEG gewinnt nach guter Leistung 6:4 in Freiburg und freut sich Sonntag auf die Lausitzer Füchse!

Der Ausblick: Letztes Spiel der Hauptrunde 2025/26 ist am Sonntag um 17:00 Uhr bei den Lausitzer Füchsen. Die Termine der Pre-Playoffs sind Mittwoch, 11., Freitag, 13. und – wenn nötig – Sonntag, 15. März. Heimrecht und Gegner werden am Sonntag um 19:30 Uhr feststehen.