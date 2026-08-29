DEG gewinnt 7:1 bei den Tilburg Trappers

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat ihr erstes Gastspiel in den Niederlanden seit vielen Jahren am heutigen Freitag gewonnen.

Beim Oberligisten Tilburg Trappers siegte sie 7:1 (3:0, 2:0, 2:1). Es war der dritte Sieg im dritten Vorbereitungsspiel. Die Rot-Gelben zeigten wieder eine durchaus gute Offensiv-Leistung, auch wenn der Sieg gegen engagierte Trappers vielleicht etwas zu hoch ausfiel.

Der Kader: Sie Sturmreihen heute waren: Jason Bast – Corey Mackin – Carter Turnbull; Fabian Herrmann – Ville Järveläinen – Erik Bradford; Leon Niederberger – Yushiroh Hirano – Brett Kemp sowie Shawn O’Donnell – Levi Holzhausen – Mateo Späth (Förderlizenz von Köln). Es fehlten u.a. Kevin Orendorz, Matthias Pischoff, Andy Bodnarchuck, Max Balinson und Jonas Langmann. Das Tor hütete Niklas Lunemann, Back-up war Max Vollmeier. Das „C“ und die „As“ trugen heute Bradford, Faber und O’Donnell.

Das Spiel: Die ersten Chancen des Abends gehörten Mackin und Järveläinen. Den ersten Treffer markierte dann eben jener Mackin, die neue #81 der DEG. Der Stümer schob einen Querpass von Turnbull aus kurzer Distanz ein (3:44 , zweite Vorlage Bast). Den zweiten Treffer des Spiels steuerte wenig später Leon Niederberger bei. Der Ur-Düsseldorf schloss ein 1 auf 0 gekonnt hoch unter die Latte ab (12:10, Hirano). Zwischendurch war aber auch der Oberligist aus dem Nachbarland durchaus gefährlich und Lunemann konnte sich einige Male auszeichnen. Vor allem bei zwei Unterzahlspielen der Düsseldorfer stand der Keeper im Blickpunkt und hielt seinen Kasten gegentorfrei. Auf der anderen Seite die DEG-Offensive sehr effektiv: Bei einem Konter über Mackin und Bast traf der Puck ein Tilburger Abwehrbein und rutschte von der dort die Linie. Das 3:0 für die Gäste bei 17:23. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zur ersten Sirene.

Der Mittelabschnitt begann mit einer schönen Einzelleitung von Järveläinen, der durch einige Abwehrspieler Slalom fuhr und halbhoch einnetzte (22:31). Die Vorlagen kamen von Späth und Faber. O‘Donnell, Niederberger, Kemp waren dann die Protagonisten des fünften DEG-Treffers. Die drei Stürmer ließen die Scheibe schnell rotieren und O’Donnell schob schließlich ein – erneut ein schöner Treffer des Deutsch-Finnen (28:42)! Dennoch war das 5:0 irgendwie zu hoch. Denn die Trappers hielten eigentlich wacker dagegen und hatten einige gute Einschussmöglichkeiten. Aber die Gäste waren gnadenlos effektiv. Bissig waren die Gastgeber bei einigen Raufereien und erreichten hier sogar einen leichten Punktsieg. Nachdem Tilburg zur Spielhabzeit den Keeper gewechselt hatte (Danylo Douma kam für Cedric Andrée), endete die Düsseldorf Torflut und so ging es mit dem 5:0 aus Sicht der DEG erneut in die Kabine.

Auch im Schlussdrittel hatten die etwa 400 mitgereisten DEG-Fans ihren Spaß in der lauten Halle mit ganz viel holländischem Hardcore-Techno. Der Schreiber dieser Zeilen wird zudem für einige Monde sein Gehör nur eingeschränkt nutzen können. Egal, Hauptsache DEG. Die ließ es zunächst etwas ruhiger angehen, obwohl es teilweise ruppig blieb. Nach 49:13 beulte sich das Tilburger Netz erneut aus: Bradford schloss eine Kombination über Kemp und Mackin mit einem gekonnten Direktschuss ab.

Erneut ein schönes Tor! Unspektakulärer der siebte Streich: Jungspund Holzhauser schoss einen Abstauber zum 0:7 ab (53:33, Späth). Wenig später der verdiente Ehrentreffer das Gastgeber. Nach einem verlorenen Zweikampf in der Defensive war es Kobe Roth, der seine Farben auf die Anzeigetafel brachte. Auf jeden Fall verdient! Dabei blieb es. Die DEG gewinnt 7:1 bei den Tilburg Trappers. Ein kurzweiliger Eishockey-Abend!

Der Ausblick:

Weiter geht es am Sonntag mit dem Gastspiel bei den Krefeld Pinguinen (15:00 Uhr), bevor es am kommenden Wochenende für zwei Spiele nach Frankreich geht.