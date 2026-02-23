DEG gewinnt 3:2 n.V. gegen den EC Bad Nauheim

DÃ¼sseldorf. (PM DEG) Die DÃ¼sseldorfer EG hat ihr Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim gewonnen.

Gegen die Hessen siegte sie in einem knappen Spiel 3:2 (0:0, 1:1, 1.1, 1:0) nach VerlÃ¤ngerung. Die Rot-Gelben taten sich wieder Ã¼ber lange Zeit schwer, der Sieg war aber am Ende durchaus verdient. .

Der Kader: Emil Quaas rotierte heute ins Team, dafÃ¼r rutschte Kevin Maginot raus. Im Tor stand wieder Niklas Lunemann, sein Back-up war erneut Sean Kuklok. Der Sturm blieb im Gegensatz zu Dienstag unverÃ¤ndert. NatÃ¼rlich fehlten weiterhin die verletzten Spieler Yushiroh Hirano und Moritz Kukuk.

Das Spiel: Das erste Drittel sah viele Chancen auf beiden Seiten, sogar einige mehr fÃ¼r den Gast aus Bad Nauheim, der von Ã¼ber 800 Fans lautstark unterstÃ¼tzt wurde. Der DEG unterliefen zu Spielbeginn zu viele Abspielfehler, aus denen Konterchancen fÃ¼r die GÃ¤ste resultierten. Lunemann musste einige Male beherzt eingreifen, wÃ¤hrend die Hausherren durch Luca Tosto, Eric Brown oder Tariq Hammond hÃ¤tte treffen kÃ¶nnen. Bei den Hessen im Blickpunkt stand natÃ¼rlich deren Neuzugang Ryan Olsen, der in dieser Saison auch schon das DEG-Trikot (nicht) getragen hatte. Beide Teams lieÃŸen ein Powerplay ungenutzt, so dass es mit einem insgesamt gerechten 0:0 Unentschieden in die erste Pause ging.

Das Mitteldrittel begann mit GroÃŸchancen auf beiden Seiten. Die DEG insgesamt mit dem besseren Start. Dann â€“ endlich â€“ Emil Quaas mit der FÃ¼hrung. Der ins Team rotierte Verteidiger zog ab und lieÃŸ Gerald Kuhn im Nauheimer Kasten keine Chance. 1:0 bei 22:03, Vorlagen Simon Thiel und Nick Geitner. Doch leider konnten die Rot-Gelben das Ergebnis nicht lange halten oder gar ausbauen. Jordan Hickmott konnte eine nach einem Schuss auf der Torlinie frei liegende Scheibe ohne Probleme einschieben. Der 1:1-Ausgleich bei 25:35. Nach der Spielhalbzeit drehte die DEG auf und kam zu zahlreichen gefÃ¤hrlichen Situationen. Erik Bradford scheiterte mit einem 1 auf 0 an Kuhn und auch Tosto, Max Faber per Gewaltschuss und Hammond per Schlenzer konnten den GÃ¤stekeeper nicht Ã¼berwinden. So blieb es beim 1:1 nach 40 Minuten.

Der Schlussabschnitt verlief zunÃ¤chst Ã¤hnlich. Beide Teams agierten auf AugenhÃ¶he und das Spiel lebt in erster Linie von der Spannung des Ergebnisses. Balinson und Leon Niederberger scheiterten in der 44. Minute jeweils knapp an Kuhn. Doch dann kam Kevin Marx-NorÃ©n! Die #14 zog von der Blauen ab und an Freund und Gegner vorbei flog der Puck in die Maschen (45:39, Vorlagen Faber und Kevin Orendorz). Und Sekunden spÃ¤ter traf Tosto den Pfosten â€“ das hÃ¤tte die Vorentscheidung sein kÃ¶nnen. Der DEG erÃ¶ffneten sich nun freie RÃ¤ume, da die Hessen den Druck erhÃ¶hen mussten. Dann ein harter Zweikampf in der Rundung neben dem Tor von Bad Nauheim, Kevin Marx-NorÃ©n fuhr einen Scheck zu Ende und kassierte eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Bandenchecks. Und die Teufel nutzten das aus und markierten durch Olsen das 2:2 (55:03). Wieder hatte die DEG eine FÃ¼hrung nicht halten kÃ¶nnen. Trotz wilder Szenen vor beiden Toren fielen keine Treffer mehr, so dass erneut die Overtime entscheiden musste. Hier war es Bradford, der die Mehrheit der 7.728 Zuschauer erlÃ¶ste. Auf Vorlage von Michael Clarke machte der Co-KapitÃ¤n aus seitlicher Position das abschlieÃŸende 3:2. Fazit: Hart umkÃ¤mpfte zwei Punkte und endlich wieder ein Sieg im PSD BANK DOME.

Der Ausblick: Die DEG bestreitet in der Hauptrunde 2025/26 noch vier Spiele. Freitag in Weiden, Sonntag zuhause gegen Bietigheim (1. MÃ¤rz, 17:00 Uhr) und dann am letzten Wochenende in Freiburg und in WeiÃŸwasser. Es bleibt spannend!