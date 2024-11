DEG: Freitag brisantes Duell vor groÃŸer Kulisse gegen die Roosters, Sonntag nach Ingolstadt

Düsseldorf. (PM DEG) Ein Punkt am gestrigen Abend in Wolfsburg ist erst einmal eine gute Nachricht. Klar ist jedoch auch, dass diesem Zähler schnell...

Düsseldorf. (PM DEG) Ein Punkt am gestrigen Abend in Wolfsburg ist erst einmal eine gute Nachricht.

Klar ist jedoch auch, dass diesem Zähler schnell viele weitere folgen sollten. Dafür bietet das kommende Wochenende zwei Anlässe: Am Freitag (29. November, 19.30 Uhr) kommen die Iserlohn Roosters in den bestens gefüllten PSD BANK DOME. Es sind – neben vereinzelten Sitzplätzen – in erster Linie noch Steh-Tickets erhältlich (www.degtickets.de). Am Sonntag reisen die Düsseldorfer dann zum ERC Ingolstadt (1. Dezember, 16.30 Uhr). Vor allem die Brisanz im Aufeinandertreffen mit den Roosters ist kaum zu überbieten.

Der Kader: Die DEG geht mit unverändertem Line Up in das Wochenende. Es fehlen also Nikita Quapp (Tor), Torsten Ankert, Olli Mebus und Max Balinson (Defensive) sowie Alex Ehl, Tyler Gaudet und Rick Schofield im Sturm.

Was man zum Iserlohn-Spiel wissen muss:

• Sponsor of the Day ist TIMOCOM. Der neue DEG-Hautsponsor kooperiert an diesem Tag mit der Knochenmarkspendezentrale. Im PSD BANK DOME sind an diesem Tag drei Stände der KMSZ.

• Es ist Schools Day! Mehr als 3.500 Schüler werden erwartet. Das Spiel ist bis auf einige Stehplätze ausverkauft.

Die Gegner: Vor dem Match gegen die Iserlohn Roosters muss man nicht viel sagen. Selten war ein Sieg wichtiger. Die Gäste stehen derzeit drei Punkte und sieben Treffer besser als die DEG – sind also in absoluter Schlagdistanz. Zuletzt setzte es für das Team von Chefcoach Doug Shedden drei Niederlagen in Serie. An die erste Begegnung der beiden Teams in dieser Saison haben die Rot-Gelben keine gute Erinnerung: Führten sie doch vier Sekunden vor Schluss noch mit 3:2, eher die Gäste ausgleichen und in der Overtime dann sogar gewinnen konnten. Von bislang 49 Heimspielen hat die DEG satte 36 gewinnen können. Fortsetzung erwünscht! Die Bilanz beim Sonntags-Ingolstadt ist weniger erfreulich als gegen Iserlohn – sogar negativer als in Wolfsburg. Von den 53 Duellen hat die DEG nur 13 gewinnen können. Zeit, dass sich was dreht…

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV