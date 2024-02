DEG: Fragezeichen hinter einem Einsatz von Victor Svensson und Kevin Clark vor den Spielen in Wolfsburg und Bremerhaven

Düsseldorf. (PM DEG) Für die Düsseldorfer EG stehen in den kommenden Tagen zwei Partien in der Fremde an. Zunächst treffen die Rot-Gelben am Mittwoch,...

Zunächst treffen die Rot-Gelben am Mittwoch, 21. Februar (19.30 Uhr), auf die Grizzlys Wolfsburg. Im Anschluss reist das Team von Trainer Thomas Dolak nach Bremerhaven. Dort kommt es am Freitag, 23. Februar (19.30 Uhr), zum Aufeinandertreffen mit den Fischtown Pinguins.

Einen Tag später als ursprünglich gedacht (CHL-Finale), treffen die Düsseldorfer zum vierten Mal in der Spielzeit auf die Grizzlys. Wenn es nach der DEG geht, könnte es weiter so laufen wie in der bisherigen Saison, denn da gewannen ausschließlich die Auswärtsteams. Zuletzt Anfang Januar die Rot-Gelben (2:1 n.V.). Schaut man auf die Formkurve sieht es für beide Mannschaft ähnlich aus. Sowohl Wolfsburg als auch die Düsseldorfer wollen nach zwei Niederlagen wieder zurück in die Erfolgsspur kommen. Unterschied: Die Grizzyls sind bereits für die Playoffs qualifiziert und wollen gerne den sechsten Rang und das Viertelfinale festigen.

Die hat der Gegner am Freitagabend schon in der Tasche. Die Fischtown Pinguins spielen eine überzeugende Eiszeit, 31 Siege aus 46 Partien sichern einen verdienten zweiten Platz. Der Abstand zu Tabellenführer Berlin beträgt einen Zähler, zudem haben die Nordlichter ein Spiel weniger. Rot-Gelb geht also als klarer Außenseiter in die Partie. Dennoch ist natürlich alles möglich. Die vergangenen Aufeinandertreffen waren alle eng, drei Mal ging es in die Extraschicht, zuletzt gewannen die Düsseldorfer. Besonderes Augenmerk gilt dem Fischtowner Powerplay, das beste der gesamten Liga (23,57 Prozent).

Beim Personal muss die DEG neben den Langzeitverletzten möglicherweise auf Victor Svensson und Kevin Clark verzichten. Beide sind nach der Partie gegen München angeschlagen, der Einsatz fraglich.