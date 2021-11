DEG fiebert dem 233. Rheinischen Derby entgegen!

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG freut sich auf das 233. Rheinische Derby! Das Duell mit den Kölner Haien (Freitag, 5.11., 19.30 Uhr) ist...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG freut sich auf das 233. Rheinische Derby!

Das Duell mit den Kölner Haien (Freitag, 5.11., 19.30 Uhr) ist mit 9.200 Zuschauern bis auf wenige Restkarten ausverkauft. Für die DEG steht dieses Spiel unter besonderen Vorzeichen, ist es doch die erste Begegnung nach gleich vier Spielverlegungen.

Sportdirektor Niki Mondt: „Wir sind formell spielfähig. Neben einigen Verletzungen spüren wir aber noch die Folgen von Corona- und Quarantäne-Maßnahmen. Unter normalen Umständen würden einige Spieler aufgrund ihres Trainingsrückstandes sicherlich noch einige Zeit pausieren. Um aber ein spielfähiges Team aufs Eis schicken zu können, werden sie auf der Bank sitzen und sicherlich auch begrenzt zum Einsatz kommen.“

Eine Übersicht über den Kader:

In der Offensive sind vier Ausfälle zu beklagen: Neben den Langezeitausfällen Jakob Mayenschein (private Gründe), Mike Fischer (Operation nach Riss des Syndesmose-Bandes) fallen auch Brett Olson und Jerry D´Amigo aus. Beide leiden an Unterkörperverletzungen und müssen mindestens am kommenden Wochenende pausieren. Chefcoach Harold Kreis kann somit auf zehn Stürmer zurückgreifen. In der Verteidigung fällt Bernhard Ebner auf jeden Fall aus. Bei weiteren Spielern wird kurzfristig entschieden.

Weitere Infos:

Vor dem Spiel gibt es die Ehrung für die DEG-Legende Petr Hejma. Die DEG bittet deshalb alle Zuschauer, bereits um 19.10 Uhr ihre Plätze einzunehmen.

Ebenfalls im Stadion: DEG-Held Uli Hiemer! Der Verteidiger-Hüne feierte mit den Rot-Gelben in den 90ern fünf Deutsche Meisterschaften. Begleitet wird Uli von Andi, Breiti und Campino von den Toten Hosen.

Ebenfalls im PSD BANK DOME dabei ist die Düsseldorfer Band De Fetzer. Sie singt mit den Zuschauern um 19.05 Uhr live das Altbier-Lied und wirbt damit für das Weihnachtssingen am 11. Dezember an selber Stelle.

Den „Moment ihres (DEG-)Lebens“ feiert am Freitag Barbara Ruhm-Cornelius. Die DEG-Fanin wird sich einen Traum erfüllen und mit der Mannschaft in die ausverkaufte Halle einlaufen.

Die bisherige Bilanz gegen die Haie in 232 Spielen: 109 Siege für die Richtigen, 112 Niederlagen für die Falschen sowie elf Unentschieden.

Letzte Restkarten unter www.degtickets.de.