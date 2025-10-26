DEG feiert hart erkämpftes 1:0 gegen die Blue Devils Weiden

Düsseldorf. (PM DEG) Endlich wieder ein Sieg! Nach drei Niederlagen in Folge meldet sich die Düsseldorfer EG mit einem knappen 1:0-Erfolg (1:0, 0.0, 0:0) über die Blue Devils Weiden zurück.

Vor 5.082 Zuschauern im PSD BANK DOME zeigte das Team von Rich Chernomaz eine konzentrierte Leistung, verteidigte leidenschaftlich und belohnte sich dank eines Treffers von Max Faber sowie einer überragenden Vorstellung von Ryan Bednard, der seinen ersten Shutout im DEG-Trikot feiern durfte.

Nach drei Niederlagen in Folge wollte die DEG heute endlich wieder in die Erfolgsspur finden. Zum Auftakt in das erste von drei Heimspielen in Folge kamen heute die Blue Devils Weiden nach Düsseldorf. Cheftrainer Rich Chernomaz konnte dabei auf frisches Personal setzen: Nach seiner Verletzungspause kehrte Leon Niederberger zurück ins Line-Up, ebenso stand Verteidiger Max Balinson wieder zur Verfügung. Außerdem feierte Neuzugang Erik Brown sein Pflichtspieldebüt im DEG-Trikot. Der Kanadier, der bereits die gesamte Vorbereitung als Trainingsgast absolviert hatte, wurde in der Woche als fünfter Kontingentstürmer verpflichtet und rückte heute für Lucas Lessio in den Kader.

Durch die Rückkehrer und den Neuzugang ergaben sich neue Formationen: Niederberger stürmte an der Seite von Linden und Boos, Brown bildete gemeinsam mit Bradford und Hirano die zweite Reihe. Thiel, Clarke und Noren stellten das dritte Trio, während Hofmann, Münzenberger und Orendorz die vierte Formation komplettierten. Während des Spiels wurden diese Formationen jedoch häufig durchgewechselt. In der Defensive verteidigte Balinson wieder neben Moritz Kukuk. Zwischen den Pfosten startete erneut Ryan Bednard.

Auch abseits des Eises war heute einiges los im PSD BANK DOME: Beim mittlerweile traditionellen Japan-Tag erwarteten die Fans zahlreiche Aktionen rund um die japanische Kultur. Zudem startete der Verkauf der Sticker zum ersten Panini-Album im deutschen Eishockey, und es wurde die Kooperation mit den Toten Hosen anlässlich des 90. Vereinsgeburtstags verkündet – inklusive spezieller Fan-Artikel und eines Sondertrikots.

Führung im ersten Drittel

Beide Mannschaften starteten recht zögerlich in die Partie. Die weiß-blauen Gäste aus Weiden kamen dabei etwas besser aus der Kabine und erspielten sich früh mehrere Male vor Ryan Bednard – der DEG-Goalie zeigte sich jedoch hellwach. Die DEG benötigte einige Minuten, um in die Partie zu finden, konnte aber ab der zweiten Hälfte des ersten Drittels erste Akzente setzen. Die erste Überzahlsituation der Partie brachte unsere Rot-Gelben dann so richtig ins Spiel. Nach einem gewonnenen Bully spielte sich die Formation schnell in Position, und ein weiter Schlenzer von Max Faber flog an rot, gelb, weiß und blau vorbei ins Tor (12:30, Assists: Hirano und Linden). Der Führungstreffer wirkte wie ein kleiner Dosenöffner für die DEG, die im Anschluss viele gute Wechsel und Chancen erspielen konnten. Kurz vor der Pausensirene bot sich Kevin Maginot noch einmal eine freie Schussposition, doch sein Versuch fand nicht den Weg ins Tor. Mit einer 1:0-Führung ging es in die erste Pause.

Ausgeglichenes Mitteldrittel

Das zweite Drittel gestaltete sich ausgeglichen. Die DEG dabei mit manchen Vorteilen, aber wenigen klaren Torchancen. Die beste hatte Erik Brown mit einem abgefälschten Schuss direkt vor dem Weidener Torhüter (24.). Hinten ließ die DEG in dieser Phase nicht viel zu, kam aber auch vorne nicht zu vielen Chancen. In den Schlussminuten des Drittels musste Max Balinson nach einem Beinstellen auf die Strafbank. Die Unterzahlsituation überstand die Mannschaft jedoch souverän. Kurz darauf sorgte ein Konter über Faber und Kevin Marx Norén noch einmal für Gefahr, konnte jedoch nicht verwertet werden.

Umkämpftes Schlussdrittel

Auch im Schlussdrittel bot sich eine ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend – große Chancen ergaben sich nicht. Deshalb springen wir direkt in die Schlussphase: Weiden drängte auf den Ausgleich und spielte sich mehrfach gefährlich vor Ryan Bednard, der jedoch – wie schon im gesamten Spiel – äußerst souverän agierte. 102 Sekunden vor dem Ende musste dann Erik Bradford auf die Strafbank, und Weiden nahm den Torhüter für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Doch die DEG-Defensive verteidigte diese brenzlige Situation konzentriert und konsequent. Und wenn die Gäste doch einmal durchkamen, war Bednard zur Stelle. Die Sekunden liefen herunter – Sieg!

Fazit: 1:0-Heimsieg! Ein ausgeglichenes Spiel gegen starke Blue Devils Weiden bringt drei Punkte auf das Konto der DEG – und das ist das Wichtigste. Zudem feierte Ryan Bednard seinen ersten Shutout für unsere Farben. Nach dem Spiel versammelten sich dann rund fünfzig DEG-Fans für die Selfie-Aktion auf dem Eis und konnten exklusive Erinnerungsfotos mit wohl gut gelaunten Spielern knipsen. Ein runder Eishockey-Abend!

Das kommende Wochenende bringt zwei Heimspiele für die Düsseldorfer EG. Am Halloween-Freitag empfängt die DEG die Lausitzer Füchse (19:30 Uhr). Am Sonntag (2.11., 17:00 Uhr) kommen dann die Starbulls Rosenheim zur 90. Geburtstagsfeier der DEG in den DOME. Dann erwartet die Fans ein emotionaler Spieltag mit allerlei Gästen und Aktionen (Infos folgen). Tickets für beide Spiele gibt es wie gewohnt unter www.deg-tickets.de!

