DEG erreicht die erste Playoff-Runde

Düsseldorf. (PM DEG) Die DEG ist in den Playoffs 2021/22! Nach der gestrigen 1:5-Niederlage der Augsburger Panther bei den Eisbären Berlin steht fest, dass die Düsseldorfer EG nicht mehr von den Plätzen 7 bis 10 und damit aus der Ersten Playoff-Runde verdrängt werden kann.

Damit hat sie das vor der Saison ausgegebene Ziel – das Erreichen der Playoffs – bereits zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde erreicht. Geschäftsführer Harald Wirtz: „Das ist ein toller Erfolg, den uns im vergangenen Sommer viele nicht zugetraut haben. Ein besonderes Lob geht an Sportdirektor Niki Mondt, der den aktuellen Kader mit sehr begrenzten Mitteln zusammengesellt hat sowie an das Trainerteam mit Harold Kreis, Thomas Dolak und zuletzt auch Daniel Kreutzer, das die Mannschaft in die Playoffs geführt hat!“

Die Termine der Ersten Playoff-Runde

Der Gegner in der Ersten Playoff-Runde wird an den letzten beiden Hauptrunden-Spieltagen am kommenden Wochenende ermittelt. Die Erste Playoff-Runde hat den Modus „Best of Three“, es sind also zwei Siege zum Erreichen des Viertelfinales notwendig. Derzeit liegt die DEG auf dem 9. Tabellenplatz. Wichtige Änderung in dieser Saison. Das besser platzierte Team spielt zuerst Auswärts und Spiel 2 sowie ggfs. Spiel 3 dann im eigenen Stadion. Ausnahme: Sollte Nürnberg die Plätze 7 oder 8 belegen, starten die Franken zuhause.

Sollte die DEG am Ende der Hauptrunde die Plätze 9 oder 10 belegen:

Spiel 1: Dienstag, 5. April, 19.30 Uhr Heimspiel im PSD BANK DOME

Spiel 2, Donnerstag, 7. April, 19.30 Uhr, beim 7.- oder 8.-Platzierten

Spiel 3, Freitag, 8. April, 19.30 Uhr, beim 7.- oder 8.-Platzierten*

Sollte die DEG am Ende der Hauptrunde die Plätze 7 oder 8 belegen:

Spiel 1: Dienstag, 5. April, 19.30 Uhr, beim 9.- oder 10..-Platzierten

Spiel 2, Donnerstag, 7. April, 19.30 Uhr, Heimspiel im PSD BANK DOME

Spiel 3, Freitag, 8. April, 19.30 Uhr, Heimspiel im PSD BANK DOME*

*Spiel 3 jeweils nur falls erforderlich

Vorverkauf startet am Donnerstag um 10 Uhr

Der Vorverkauf für die ersten Playoffs seit 2019 startet am morgigen Donnerstag, 31. März, um 10 Uhr auf www.degtickets.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Wirtz: „Ich freue mich, wenn viele Düsseldorfer und alle DEG-Fans aus Nah und Fern unsere Mannschaft in diesen so wichtigen Spielen anfeuern. Der PSD BANK DOME muss beben! Die Jungs auf dem Eis haben es sich verdient. Unterstützt diese tolle Mannschaft!“

Das letzte Hauptrunden-Heimspiel gegen den EHC Red Bull München steigt am Freitag, 1. April, um 19.30 Uhr, im PSD BANK DOME. Hierzu werden mehr als 8.000 Zuschauer erwartet. Tickets unter www.degtickets.de !