DEG erkÃ¤mpft sich gegen Augsburger Panther den ersten Drei-Punkte-Sieg der Saison

Düsseldorf. (MR) Am Ende beklagte Augsburgs Co-Trainer Thomas Dolak an alter Wirkungsstätte die Chancenverwertung seiner Augsburger Panther, die es trotz Aufholjagd beim 3:4 in Düsseldorf nicht mehr zu Punkten brachten.

Wieder einmal gab es Fanproteste gegen den Donnerstag als Spieltag, ehe es richtig losging. DEG-Trainer Steven Reinprecht hatte die Reihen umgestellt, Gogulla neben Angle und Gaudet beordert. O’Donnell stand dagegen im dritten Sturm neben Borzecki und Pivonka. Und das schien Wirkung zu zeigen: im Startabschnitt spielte die Düsseldorfer EG wie ausgewechselt. So war es nicht verwunderlich, dass die Gastgeber früh den ersten Treffer vorlegten (Pivonka, 6.). Auch weiter hatten die Landeshauptstädter den Fuß auf dem Gaspedal, die Panther kamen erst spät zu mehreren Großchancen. Zur Drittelmitte traf dann auch mal wieder O’Donnell im Powerplay. Bedingt durch zwei Strafzeiten gegen Düsseldorf konnten sich die Panther zum Drittelende lange Zeit im Angriff festsetzen und die Verteidiger und Haukeland prüfen. Ein wenig Glück gehörte auch dazu, dass es mit 2:0 in die erste Pause ging. Nach dem frühen Treffer erneut für die Gastgeber, die mit einer Unterzahl ins Drittel gestartet waren, wurden die Gäste stärker. Zur Drittelmitte war es dann soweit, Düsseldorfs Angle verdaddelte im Vorwärtsgang das Spielgerät an der eigenen blauen Linie, und über drei Stationen ging es zu McCourt, der in den Knick einschoss (29.).

Man war auf die Reaktion der DEG gespannt.

Diese folgte wenig später: Wirth, der wenig Eiszeit bekam, fuhr einen Konter und geriet dann neben dem Tor mit Schemitsch aneinander, als sich das Spielgeschehen schon wieder Richtung DEG Hälfte verlagerte. Unter großem Applaus ging er anschließend für fünf Minuten in die Kühlbox und nahm Schemitsch mit. Durch den Treffer von Kunyk war es kurz darauf plötzlich nur noch ein Ein-Tore-Spiel (32.). Im Powerplay stellte Rymsha zumindest den Abstand von zwei Toren wieder her. Damit sollte es zur zweiten Pause gehen, auch wenn gerade gegen Ende des Drittels die DEG wieder ein paar gute Chancen hatte. Doch den Schlussabschnitt starteten die Gäste mit dem Paukenschlag – es waren gerade 22 Sekunden gespielt, als Haukeland zum dritten Mal den Puck aus den Maschen fischen musste. Dieses Momentum trug fortan die Panther, und die Hausherren schienen etwas in alte Gewohnheiten zurückzufallen – Scheibenverluste, schlechte Pässe wurden wieder häufiger. Und Haukeland stand häufiger im Mittelpunkt, als ihm wohl lieb war. Zwischenzeitlich war Borzecki ausgefallen, der hinter dem Tor hart in die Bande gecheckt worden war. Es blieb spannend, die Gäste zogen früh den Goalie, doch es sollte kein Treffer mehr fallen, und die DEG kann auf den ersten Sieg nach 60 Minuten blicken. Neben Keeper Haukeland war O’Donnell Man of the Match, der an allen vier Düsselderfer Toren beteiligt war. Er verwies allerdings auf das nächste schwere Spiel, wo man das Resultat bestätigen müsse, und wollte seine Beteiligung in den Dienst der Mannschaft stellen.

Es spielten:

DEG – 40 Haukeland – 4 Paul Postma, 7 Sinan Akdag – 94 Tyler Angle, 93 Tyler Gaudet, 87 Philip Gogulla; 67 Bernhard Ebner, 16 Kyle Cumiskey – 28 Alexander Ehl, 86 Drake Rymsha, 24 Alex Blank; 58 Max Balinson, 3 Alec McCrea – 92 Jakub Borzecki, 44 Jacob Pivonka, 21 Brendan O’Donnell; 22 Oliver Mebus – 72 Bennet Roßmy, 42 Luis Üffing, 5 Moritz Wirth

AEV – 38 Strauss Mann – 62 Thomas Schemitsch, 72 Riley McCourt – 14 Donald Busdeker, 89 Mark Zengerle, 24 TJ Trevelyan; 29 Denis Reul, 44 Nolan Tajac – 94 Anrei Hakulinen, 20 Cody Kunyk, 10 Chris Collins; 8 Kristian Blumenschein, 11 Mick Köhler – 46 Moritz Elias, 50 Alexander Oblinger, 67 Florian Elias; 58 Maximilian Renner – 25 Christian Hanke, 9 Justin Volek, 77 Luca Tosto

Die Tore erzielten:

1:0 (05:15) Pivonka (O’Donnell, Borzecki)

2:0 (09:47) O’Donnell (Postma, Rymsha) PP1

3:0 (22:13) Borzecki (O’Donnell, Gaudet)

3:1 (28:54) McCourt (Trevelyan)

3:2 (31:47) Kunyk (Hakulinen)

4:2 (34:19) Rymsha (O’Donnell, Postma) PP1

4:3 (40:22) Collins (Trevelyan)

Schiedsrichter: 23 Reid Anderson, 8 Aleksander Polaczek (94 Patrick Laguzov, 85 Kai Jürgens)

Strafen: DEG – 13 Min.; AEV – 13 Min.

Zuschauer: 6619