DEG: Endspurt um Platz sechs! – Barta und Gogulla absolvieren ihr 1000. DEL-Match

Düsseldorf. (PM DEG) Wichtige Tage und Spiele stehen vor der Düsseldorfer EG.

Zunächst geht es für die Rot-Gelben am Freitag (19.30 Uhr) zu den Nürnberg Ice Tigers. Danach folgen zwei Heimspiele mit zwei Jubiläen. Am Sonntag, 26. Februar (15.15 Uhr), kommt der EHC Red Bull München in den PSD BANK DOME. Zwei Tage später, Dienstag, 28. Februar (19.30 Uhr), dann die Schwenninger Wild Wings. Bei diesen Partien werden Alex Barta (München) und Philip Gogulla (Schwenningen) ihr jeweils 1.000. DEL-Spiel absolvieren. Herzlichen Glückwunsch!

Acht Siege aus neun Spielen, sieben Punkte Vorsprung auf Platz 7. Fünf Partien vor Ende der Hauptrunde hat die DEG alle Karten für das Playoff-Viertelfinale in der eigenen Hand. Die erste Aufgabe für dieses Ziel lautet Nürnberg. Doch auch für die Ice Tigers geht es am Freitagabend im eigenen Stadion darum, die Qualifikation für die 1. Playoff-Runde abzusichern. Das Team steht auf dem 9. Platz, vier Zähler vor den Wild Wings auf Rang 11. Ein Blick auf die vergangenen Partien zeigt: Die Nürnberger sind in guter Verfassung. Vier von fünf Begegnungen konnten erfolgreich gestaltet werden, eine Niederlage gegen Liga-Primus München war verschmerzbar. Das letzte Aufeinandertreffen mit den Ice Tigers liegt noch nicht lange zurück. Beim Heimspiel Anfang Februar gewannen die Rot-Gelben deutlich mit 6:2.

Das Spiel am Sonntag steht ganz im Zeichen von Alex Barta. Der Stürmer absolviert gegen den EHC Red Bull München sein 1.000. DEL-Spiel und wird vor der Partie geehrt. Sportlich geht es für den Tabellenführer um nichts mehr. Die Münchener sind als Hauptrundenerster sicher durch und planen bereits fürs Playoff-Viertelfinale. Dennoch wird das Team von Don Jackson der DEG kaum etwas schenken, verlor der EHC doch bereits zwei Partien gegen die Düsseldorfer in dieser Spielzeit. Den einzigen Sieg gab es allerdings beim Auftritt im PSD BANK DOME.

Der folgende Dienstag gehört dann Philip Gogulla. Denn auch der gebürtige Düsseldorfer wird direkt nach seinem Kumpel Barta in den Club der 1.000er aufgenommen. Er wird vor dem Spiel gegen die Schwenninger Wild Wings geehrt. Auf dem Eis könnte es dann hitzig werden. Die Schwarzwälder brauchen im Kampf um Platz 10 jeden Punkt, stehen aktuell mit einem Spiel weniger drei Punkte hinter den Löwen Frankfurt auf Rang 11. Bislang waren die Aufeinandertreffen mit den Wild Wings ganz enge Kisten. Dennoch siegten die Rot-Gelben bei allen drei Partien.

Personell ändert sich bei der DEG im Vergleich zu den vergangenen Spieltagen nichts. Bis auf die Langzeitverletzten sind alle mit an Bord. Alle(s) für die Playoffs!



