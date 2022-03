DEG empfÃ¤ngt im Kampf um Platz zehn die Roosters zum Derby

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG wartet nach der Olympiapause weiter auf die ersten wichtigen Punkte. Nach drei Niederlagen gegen Top-Teams der Liga kommt...

Nach drei Niederlagen gegen Top-Teams der Liga kommt es nun zu einem direkten Duellen im Kampf um Platz 10. Am Freitag, 4. März, 19.30 Uhr, sind die Iserlohn Roosters zu Gast im PSD BANK DOME. Das geplante Spiel am Sonntag gegen die Schwenninger muss wegen Corona-Fällen bei den Wild Wings ausfallen. Ein Nachholtermin wird in Kürze bekanntgegeben.

Für die Rot-Gelben und deren Anhänger bleibt die Zeit nach der Olympiapause hart. Auch bei der Partie gegen die Grizzlys Wolfsburg am Dienstag (2:3) zeigten die Düsseldorfer erneut keinen schlechten Auftritt. Dennoch reichte es trotz doppelter Führung am Ende nicht für den Sieg. Der Frust bei den Profis war dementsprechend groß. Umso motivierter gehen die Rot-Gelben ins Duell mit dem direkten Konkurrenten um Platz 10.

Die Iserlohn Roosters müssen sich beim Blick auf die Tabelle fühlen, als wären sie im falschen Film. Mit großen Erwartungen und vielen Ambitionen war das im Sommer deutlich verstärkte Team in die laufende Spielzeit gegangen. Doch bislang sollte es nicht sein. Die Roosters stehen nach 42 Partien „nur“ auf Rang 12. Die vergangenen beiden Spiele gewannen die Iserlohner allerdings und kämpften sich etwas aus dem Tabellenkeller. Ein Grund: Das Powerplay. In Überzahl sind die Sauerländer das beste Team der PENNY DEL, in 25,3 Prozent landet der Puck im gegnerischen Tor. Zuletzt hat sich die DEG gegen die Roosters nicht wirklich mit Ruhm bekleckern können. Nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Aufeinandertreffen steht zu Buche.

Personell sieht es bei der DEG wieder deutlich besser aus. Neben Rückkehrer Marco Nowak, der bereits gegen Wolfsburg schon dabei war, wird auch Daniel Fischbuch am Freitag wieder in den Kader rutschen. Damit müssen die Rot-Gelben lediglich auf Paul Bittner verzichten.