DEG: Der nächste Neuzugang kommt vom Rheinischen Rivalen Kölner Haie

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat Luis Üffing unter Vertrag genommen.

Der Stürmer kommt von den Kölner Haien und hat einen Kontrakt bis 2025/26 unterschrieben. Der 22-Jährige wird bei der DEG mit der Rückennummer 42 auflaufen.

Niki Mondt: “Luis Üffing ist ein sehr vielseitiger Spieler und dementsprechend flexibel einsetzbar. Sein Spiel zeichnet sich durch viel Engagement und eine gute Portion Physis aus. Ich bin davon überzeugt, dass er hier in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle einnehmen kann und wir viel Freude an ihm haben werden.”

Luis Üffing: “Ich freue mich sehr auf die Stadt und das Team. Die DEG ist eine tolle Organisation und eine Top-Adresse für deutsche Spieler. Ich möchte mich hier persönlich weiterentwickeln und in Düsseldorf den nächsten Schritt gehen.”

Über Luis Üffing

Luis Üffing wurde am 30. Mai 2000 in Peißenberg geboren. Er ist 1,89 Meter groß und wiegt 82 kg. Der Linksschütze begann seine Eishockeykarriere in der Jugend des EC Peiting und wechselte 2015/16 in den Nachwuchs der Kölner Haie. Vier Jahre später gelang Üffing erstmals der Sprung ins Profi-Eishockey, zum EC Bad Nauheim in die DEL2 – Kooperationspartner der Kölner Haie. Dort verbrachte er zudem die gesamte Spielzeit 2020/21, ehe er fest dem Kader der Domstädter angehörte. Für die Haie absolvierte er in zwei Saisons insgesamt 85 Partien, schoss vier Tore und gab acht Vorlagen.

