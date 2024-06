DEG Cracks rufen auf am Sonntag an der Europawahl teilzunehmen

Düsseldorf. (PM DEG) Auch die Spieler und Mitarbeitenden der Düsseldorfer EG sind sich ihrer bürgerlichen Verantwortung bewusst. So rufen die Profis die rot-gelben Fans...

Düsseldorf. (PM DEG) Auch die Spieler und Mitarbeitenden der Düsseldorfer EG sind sich ihrer bürgerlichen Verantwortung bewusst.

So rufen die Profis die rot-gelben Fans dazu auf, sich am kommenden Sonntag an der Europawahl zu beteiligen. Die Bürgerinnen und Bürger der EU wählen an diesem Tag die Mitglieder des Europäischen Parlaments. 350 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger in 27 Ländern sind aufgerufen, das zehnte Europa-Parlament zu bestimmen.

Zu den 350 Millionen zählen auch die Spieler der DEG. Auch für sie ist Wählen ein fundamentaler Bestandteil der Demokratie. Dazu einige Statements der Profis:

„Macht mit und bestimmt die Zukunft Europas!“ (Philip Gogulla)

„Am 9. Juni ist Europawahl. Auch Deine Stimme zählt!“ (Jakub Borzecki)

„Nutz Deine Stimme, sonst entscheiden andere für Dich!“ (Bennet Roßmy)

„Zur Stärkung der Demokratie: Geht am Sonntag wählen!“ (Alex Blank)

„Nutzt Eure Stimme und geht zur Europawahl!“ (Luis Üffing)

„Am 9. Juni Europawahl: Damit nicht nur die Falschen wählen!“ (Leon Hümer)

Die Abstimmung hat in einigen Ländern bereits begonnen, 64 Millionen Deutsche sind dann am Sonntag dran. Wählen gehen!