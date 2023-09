DEG: Bringt der „Patrick Reimer Patch“ in NÃ¼rnberg GlÃ¼ck? – Alex McCrea am Sonntag wieder dabei

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Für die Düsseldorfer EG stehen am Wochenende zwei Auswärtsspiele an. Am Freitag (22. September) tritt sie bei den Nürnberg...

Artikel anhören Artikel anhören

Düsseldorf. (PM DEG) Für die Düsseldorfer EG stehen am Wochenende zwei Auswärtsspiele an.

Am Freitag (22. September) tritt sie bei den Nürnberg Ice Tigers an (19.35 Uhr!). Am Sonntag (24. September, 15.15 Uhr) steigt in Köln bei den Haien das erste rheinische Derby der Spielzeit. Für die Rot-Gelben zwei schöne Gelegenheiten, die ersten Punkte der Saison zu holen!

Das Match in Nürnberg steht unter ganz besonderen Vorzeichen: Die Ice Tigers ehren vor dem Spiel den Eishockey-Helden Patrick Reimer, der im Sommer im Alter von 40 Jahren seine aktive Karriere beendet hat. 478 seiner über 1.000 DEL-Spiele hat Reimer bekanntlich für die DEG bestritten. Ihm zu Ehren werden die Düsseldorfer ein besonderes Warm-Up-Trikot und während des Spiels einen besonderen Ehren-Patch tragen. Der Spielbeginn verschiebt sich auf 19.35 Uhr. Für DEG-Fans eine sicherlich gern gesehene Zeit…

Die Noris-Städter blicken auf einen wechselhaften Saisonstart zurück. Zum Auftakt gab es eine deutliche 1:5-Niederlage bei gut aufgelegten Kölner Haien. Am zweiten Spieltag dagegen gewann Nürnberg nach einem starken Auftritt mit 5:3 gegen die ebenfalls hoch eingeschätzten Straubing Tigers. Ein wichtiges Ausrufezeichen für das Team von Trainer Tom Rowe, da die Ice Tigers sicherlich nicht zu den finanzstärksten Teams in der PENNY DEL gehören. Bemerkenswert: Alle sechs Nürnberger Treffer wurden von sechs verschiedenen Torschützen erzielt.

Anders und positiver die Situation bei den Kölner Haien. Die Domstädter haben sich vor dieser Saison deutlich verstärkt und wollen mit großer Finanzkraft in die oberen Tabellenregionen vorstoßen. Bis jetzt klappt das perfekt. Nach zwei Siegen in zwei Heimspielen (eben jenes 5:1 gegen Nürnberg sowie ein 4:1 gegen Ingolstadt) winken die Haie von der Tabellenspitze. Das würden sie bestimmt auch weiterhin gerne machen und daher werden die Kölner am Sonntag gegen den alten Rivalen Düsseldorf besonders motiviert sein.

Die DEG hingegen wartet noch auf die ersten Zähler. Positiv: In den beiden Begegnungen mit den Titelfavoriten Red Bull München und Eisbären Berlin haben die Rot-Gelben keinen Gegentreffer bei 5 gegen 5 kassiert, dafür aber vier eigene Tore geschossen. Negativ: Die Special Teams sahen weniger gut aus und deshalb gab es am ersten Wochenende eine 2:4 und eine 2:3-Niederlage.

Personell geht die DEG das Spiel in Nürnberg mit unveränderter Aufstellung an. Es fehlen also weiterhin gleich vier Top-Ausländer: Kyle Cumiskey, Brendan O-Donnell, Stephen MacAulay und Alec McCrea. Letztgenannter hat damit aber seine Sperre abgesessen und wird am Derby-Sonntag wieder mit von der Partie sein.

5080 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten