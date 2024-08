DEG bleibt im ersten Test bei den Moskitos Essen ohne Gegentreffer

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG startet mit einem deutlichen Sieg in die Vorbereitung auf die Saison 2024/25. Bei den Moskitos Essen gewann sie...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG startet mit einem deutlichen Sieg in die Vorbereitung auf die Saison 2024/25.

Bei den Moskitos Essen gewann sie verdient mit 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) und wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Landeshauptstädter beherrschten zu einem Großteil das Eis, aber auch Essen besaß Chancen aus aussichtsreichen Positionen, um den einen oder anderen Treffer zu erzielen. Insgesamt ein gelungener Test mit Shutout für Henrik Haukeland.

Und dann war es endlich wieder so weit, endlich wieder Eishockey! Die DEG bestritt den ersten Test beinahe vollständig. Nur der verletzte Nikita Quapp sowie Oliver Mebus, der die Rot-Gelben in Nürnberg beim Abschiedsspiel von Patrick Reimer vertrat, waren heute nicht mit von der Partie.

Wie immer beim Testauftakt einer Saison wurde ein besonderes Augenmerk auf die erste Zusammenstellung der Reihen gelegt. Das neue Trainerduo Steven Reinprecht und Saku Martikainen entschied sich für folgende Offensivreihen: Brendan O´Donnell begann mit Alex Ehl und Justin Richards. Philip Gogulla assistierten Rick Schofield und Alex Blank, Drake Rymsha spielte mit Bennet Roßmy und Jacob Pivonka. Lenny Boos, Luis Üffing und Kuba Borzecki vervollständigten die Offensive. Die Verteidigerpärchen bestanden aus Alec McCrea und Kyle Cumiskey, Bernhard Ebner und Moritz Wirth, Sinan Akdag gemeinsam mit Maxwell Balinson sowie Torsten Ankert und – formell – David Lewandowski. Henrik Haukeland begann im Tor.

Die DEG stieg schwungvoll ins Spiel ein, bestimmte das Geschehen und kam zu Abschlüssen. So dauerte es nicht lange, bis Neuzugang Rymsha aus kurzer Distanz zur Führung traf (02:15). Gerade die erste Reihe machte sehr viel Spaß zum Zusehen, denn O´Donnell schien an diesem Abend in Justin Richards einen für ihn perfekten Spielpartner gefunden zu haben. Bis zu diesem Zeitpunkt haperte es lediglich an den entscheidenden Aktionen vor dem Tor. Ebenfalls erfreulich: die Rheinländer überstanden die ersten zwei Unterzahlsituationen der Vorbereitung ohne große Probleme. Kurz vor Ende des ersten Abschnitts lief die DEG dann in einen Konter, doch Haukeland parierte sensationell. Nur wenig später traf O´Donnell in Überzahl aus seinem bekannten rechten Bullykreis zum 0:2 (19:46).

Das zweite Drittel begann mit mehreren aufeinanderfolgenden Kontern in beide Richtungen. Essen traf nicht, sodass O´Donnell diese Phase mit dem 0:3 ein Ende setzte (24:16). Eine zugegebener Maßen etwas unglückliche doppelte Unterzahl der Moskitos lud dann Alex Blank zum vierten Treffer ein (29:24). Auch wenn sich die Spielzeit der hinteren Reihen bis dahin noch in Grenzen hielt, machten Lenny Boos sowie David Lewandowski mit ihrer Energie und jugendlichen Verspieltheit Lust auf mehr.

Der Schlussabschnitt begann direkt mit einem sehenswerten Lattenkracher, der schlussendlich im Tor landete, weil einer der Youngster seinen noch Schläger reinhielt. David Lewandowski mit seinem ersten Treffer, Glückwunsch (42:30)! Kurz darauf: O´Donnell auf Ehl – 6:0 (43:49). Essen ging allmählich die Luft aus, woraus mehr Platz auf dem Eis resultierte, was dem schnellen, dynamischen Spiel der Düsseldorfer zugutekam. Den Schluss setzte dann Bernhard Ebner mit einem Rebound zum 7:0 (51:49). Die Rot-Gelben überstanden noch eine weitere Unterzahl und machten den Shutout für Henrik Haukeland perfekt, da die Hausherren die wenigen Wackler in der rheinischen Defensive nicht nutzen konnten.

Ausblick: Am kommenden Donnerstag bestreitet die DEG ihr erstes Spiel im Bodensee-Cup. Der erste Gegner werden die SC Rapperswill-Jona Lakers sein. Das zweite Spiel des Turniers wird dann am Samstag stattfinden. Je nach Ergebnissen wird der Gegner HC Lugano oder ZSC Lions heißen. Eishockey ist zurück!