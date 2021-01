DEG bleibt auch im zweiten Heimspiel ohne Sieg

Düsseldorf. (MR) Gegen einen Gegner, der den Sieg offenbar mehr wollte, reichte es für die Düsseldorfer EG trotz zweimaligem Zurückkommen beim 4:5 nur für...

Düsseldorf. (MR) Gegen einen Gegner, der den Sieg offenbar mehr wollte, reichte es für die Düsseldorfer EG trotz zweimaligem Zurückkommen beim 4:5 nur für einen Punkt.

Zum dritten Male ging es in dieser Saison für die Düsseldorfer EG gegen die Grizzlys aus Wolfsburg, zum ersten Mal allerdings als Spiel in der PENNY DEL. Die DEG in den grünen Ausweichtrikots, Wolfsburg in Heim-Orange: Das sollte doch heute ein farbenfrohes Bild abgeben…. Nun, zunächst sah man hauptsächlich „Orange“ druckvoller agieren. Los ging es mit einem erfolgreichen ersten Angriff der Gäste, als Valentin Busch das Spielgerät nach 19 Sekunden im zweiten Rebound über die Linie mogelte. Auch wenn die Statistik mit 8:8 gleich viele Torschüsse für beide Teams gesehen hatte, waren die Grizzlys optisch überlegen und machten zum überwiegenden Teil das Spiel. Zur Drittelmitte hatte Busch sogar den nächsten Treffer auf der Kelle, als sich nach einem Mißverständnis vor dem Torkreis niemand für die freie Scheibe zu interessieren schien. Diesmal konnte Hendrik Hane im Kasten die Ecke zumachen. Gut gedachte Aktionen seitens der Hausherren waren Mangelware und fanden vor allem keine Abnehmer oder Abfälscher (From, Flaake). Besser machte es auf der anderen Seite Jordan Boucher – allein tauchte er im Angriffsdrittel auf, Kyle Cumiskey stand viel zu weit von ihm weg, dass dieser sich die Torecke aussuchen konnte. So ging es mit 0:2 in die erste Pause.

DEG mit Comeback

Fast aus dem Nichts trat dann auch die DEG auf den Plan, Marco Nowak warf einfach mal die Scheibe aufs Tor, und es stand 1:2 kaum dass das Spiel wieder begonnen hatte. Und keine zwei Minuten später musste Strahlmeier erneut die Scheibe aus seinem Kasten holen. Es war die erste Strafzeit des Spiels, die Alexander Karachun sehr zügig nach nur 12 Sekunden beendet hatte (25.). Jetzt wurde es ein Eishockeyspiel. In der Folge konnten sich beide Torhüter auszeichnen. Das Unentschieden hielt bis in die letzte Minute des Drittels, dann konnten auch die Niedersachsen ihrerseits das zweite Powerplay des Spiels ausnutzen (Philip Bruggisser). Im Schlussabschnitt ging womöglich noch Tempo verloren, Wolfsburg lag vorn. Die Gastgeber schienen alle nicht wirklich zu 100% auf dem Eis zu sein, und die Autostädter waren irgendwie immer einen Schritt vor, vorne wie hinten. Es lief bereits die 50. Spielminute, Daniel Fischbuch kreiselte und zog schließlich ab. Der Stock von Kollege Eugen Alanov fälschte unhaltbar ab zum erneuten Ausgleich. Beide Teams wollten nun die Entscheidung, und nachdem die Rheinländer auf der einen Seite den Puck nicht an Dustin Strahlmeier vorbeibekommen hatten, zogen die Grizzlys mit einer Dreierkette ins Angriffsdrittel. Mit schöner schneller Staffette war Hane ein weiteres Mal geschlagen (Phil Hungerecker, 57.). Harold Kreis setzte alles auf eine Karte, und Fischbuch kam als 6. Mann auf das Eis, Jensen, Flaake versuchten sich. Dann kam Fischbuch, wieder fast von der Blauen, diesmal wurde der Schuss wohl noch von Grizzly Jeff Likens in die Maschen gefälscht. So war das Spiel erneut egalisiert, 22 Sekunden vor der finalen Sirene. Durch eine dumme Strafe (Puck übers Plexi) mussten die Hausherren die Overtime in Unterzahl beginnen. Es dauerte nur 32 Sekunden, bis Wolfsburgs Formation durch Garrett Festerling den Schlusspunkt zum 4:5 setzen konnte.

Das nächste Heimspiel für die Düsseldorfer EG – und damit die Möglichkeit, einen entstehenden „Heimfluch“ zu beenden – findet am ungewohnten Montag (11.1.) statt, wenn der Gegner Eisbären Berlin heißt. Vorher geht es noch nach Iserlohn. Die Grizzlys müssen als nächstes nach Bremerhaven (6.1.), bevor am 13.1. das „Rückspiel“ gegen die DEG ansteht.