DEG: Bittere 1:7-Niederlage beim ERC Ingolstadt

Düsseldorf. (PM DEG) Auf einen furiosen Heimsieg am Freitag folgte heute eine deutliche Auswärtspleite in Ingolstadt.

Die Düsseldorfer verlieren mit 1:7 (0:3, 0:2, 1:2) beim Spitzenreiter ERC, der seinem Tabellenplatz alle Ehre machte.

Kader: Wie beim Erfolg am Freitag musste Head-Coach Steven Reinprecht auf sieben Spieler verzichten: Nikita Quapp (Tor), Olli Mebus, Max Balinson, Torsten Ankert (Defensive) sowie Alex Ehl, Rick Schofield und Tyler Gaudet (Sturm). Im Tor startete Henrik Haukeland und auf der Bank saß sein Ersatz Leon Hümer.

Spiel: Das Spiel begann auf beiden Seiten mit guten Chancen, doch die Gastgeber bissen sich vor dem Tor der Norwegers Haukeland fest. Die Düsseldorfer zeigten einen schnellen Spielaufbau, der zunächst gut funktionierte. Mehrere starke Torschüsse in der Anfangsphase, die jedoch alle an Ingolstadts Goalie Garteig scheiterten. Nach einem rot-gelben Angriff besiegten die Ingolstädter durch Breton im Gegenzug das erste Mal Haukeland (08:04, Assist: Simpson und Powell). Die DEG war eigentlich gut im Spiel und gab in dieser Phase nur wenig her. Erst als Kuba Borzecki den Puck im eigenen Drittel verlor, traf Ex-Düsseldorfer Kenny Agostino zum 2:0 für die Hausherren (14:46, Assist: Pietta und Breton). Kurz vor Drittelende blockte Wayne Simpson einen Schuss von Sinan Akdag. Der Ingolstädter lief in der Folge alleine auf das DEG-Gehäuse zu und erzielte das 3:0 (18:42). Das war das Ende des ersten Drittels.

Aus der Pause kamen die Gäste nicht gut. Jegliche Konter der Düsseldorfer wurden frühzeitig unterbunden und der ERC konnte die Defensive leicht durchbrechen. Der nächste Treffer schließlich in der 24. Minute: Johannes Krauss schoss die Scheibe aus dem Slot ins Tor – 4:0 (24:43). Nachdem in der 28. Minute ein Gäste-Spieler zu viel auf dem Eis war, musste Alex Blank zwei Minuten in die Kühlbox – die erste Strafzeit im gesamten Spiel. Zum Ende dieses Powerplays traf Austen Keating für Ingolstadt zum 5:0 (30:17). Anschließend wieder eine 2-Minuten-Strafe für Blank – diesmal wegen Stockschlags. Ohne Gegentreffer. In den letzten beiden Spielminuten durfte die DEG auch ihr Power-Play zeigen. Bis zum Drittelende allerdings torlos.

Das Schlussdrittel begann mit den restlichen Power-Play Sekunden der Rot-Gelben. Auch diese leider erfolgslos – es ging 5 gegen 5 weiter. Jedoch nicht lange. Bennet Roßmy nahm auf der Strafbank Platz und durfte nach wenigen Sekunden wieder aufstehen. So lange brauchten die Gastgeber für das 6:0 durch Leon Hüttl (42:46, Assist: Stachowiak und Schmölz). Danach folgte eine Druckphase der DEG mit direkt drei Torschüssen hintereinander. Durch einen Wechselfehler bei den Rot-Gelben bei eigener Überzahl schossen die Ingolstädter in Unterzahl das 7:0 (50:26). Bitter. Drake Rymsha wurde frühzeitig in die Kabine geschickt (10 Minuten Disziplinarstrafe). Die Gäste durften jedoch noch 30 Sekunden in doppelter Überzahl weiterspielen. Kein Treffer. Bis die DEG in den letzten Spielminuten in eigener Unterzahl durch Justin Richards mit einem Shorthander doch noch trifft (57:40). Das Spiel endete damit 1:7. Die höchste Niederlage der bisherigen Saison.

Ausblick: Abhaken. In der kommenden Woche empfangen wir gleich Teams im PSD BANK DOME. Am Freitag (06. Dezember) spielen wir um 19:30 Uhr gegen die Löwen Frankfurt. Am Sonntag (08. Dezember) treffen wir schließlich auf die Adler Mannheim – erstes Bully ist um 19:15Uhr (!). Tickets für beide Partien gibt es wie immer auf www.degtickets.de.

