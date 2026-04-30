DEG bindet Sten Fischer an sich

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG meldet einen „Neuzugang“ der besonderen Art: Sten Fischer, zuletzt von den Kölner Haien mit einer Förderlizenz für die DEG ausgestattet, wechselt nun fest zu den Rot-Gelben.

Der 23-jährige Verteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 24 Spiele für Düsseldorf in der DEL2 (acht Punkte) und 23 für Köln in der PENNY DEL (ein Punkt). Die Verpflichtung ist auch eine Folge der sinnvollen Kooperation zwischen beiden Clubs.

DEG-Sportdirektor Rich Chernomaz: „Wir sind sehr zufrieden damit, Sten Fischer als Neuzugang zu verkünden und mit einem festen Vertrag für die Saison 2026/27 auszustatten. Als U24-Spieler und talentierter zwei-Wege-Verteidiger verfügt er über großes Potenzial. Sten arbeitet gut in der Defensive, ist sehr beweglich und bringt auch physische Präsenz ins Spiel.Ich freue mich sehr über diese Verpflichtung.“

Sten Fischer: „Ich bin davon überzeugt, dass dieser Schritt für meine zukünftige sportliche Entwicklung der bestmögliche ist und freue mich sehr auf die neue Saison bei der DEG. Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden und fühle mich sehr wohl. Ich will mit Düsseldorf viel erreichen!“

Sten Fischer im Interview





(07.02.2026)





Über Sten Fischer

Der Verteidiger wurde am 25. Januar 2003 in Berlin geboren. Seine ersten Eishockey-Schritte machte er bei den Eisbären Juniors Berlin. Dort spielte er bis zur U16, bevor er 2017 zur RB Hockey Academy nach Österreich wechselte. Dort etablierte er sich und lief ebenfalls für die deutschen U16- und U18-Nationalmannschaften auf. Über die Academy kam auch der erste Kontakt zu Red Bull München zustande. 2022 spielte der Rechtsschütze fünf Partien für den Erstligisten, bevor er im darauffolgenden Sommer verpflichtet wurde. Die meisten Spiele in den beiden Jahren in München absolvierte Fischer jedoch für den Kooperationspartner aus Kaufbeuren. 2025 wechselte er erstmals aus dem Red Bull-Konzern heraus zu den Kölner Haien. Neben 23 Spielen für die Haie lief er auch 24-mal als Förderlizenzspieler bei der DEG auf.

Sten Fischer ist 188 cm groß und 89 kg schwer. In der kommenden Spielzeit wird er bei der DEG die #74 tragen.

Damit stehen bislang 19 Spieler für die Saison 2026/27 unter Vertrag (K = Kontingent, N = Neuzugang, auch: U21 und U24):

Leon Hümer und Niklas Lunemann (beide U24, beide im Tor*).

Max Faber, Max Balinson, Kristian Blumenschein, Nick Geitner, Sten Fischer (U24, N), Max Hense (U21, N), Tariq Hammond, (alle Verteidigung).

Yushiroh Hirano (K), Erik Bradford (K), Corey Mackin (K, N), Carter Turnbull (K, N), Shawn O’Donnell (N), VilleJärveläinen (N), Matthias Pischoff (U24, N), Fabian Herrmann (N), Leon Niederberger und Kevin Orendorz (alle Sturm).

*Torhüter zählen zwei Jahre länger als U24-Spieler.