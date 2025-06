DEG bindet EigengewÃ¤chs Moritz Kukuk; Verteidiger-Talent kehrt aus Kanada zurÃ¼ck ins rot-gelbe Trikot

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat Moritz Kukuk mit einem Vertag für die DEL2-Saison 2025/26 ausgestattet.

Der Verteidiger wechselt aus Kanada zurück zur DEG. Dort war das Defensiv-Talent in der kanadischen Juniorenliga BCHL für die Cowichan Valley Capitals aufgelaufen. In 61 Spielen erzielte der 20-Jährige 25 Punkte (sieben Tore und 18 Assists). Zuvor hatte er alle Jugendmannschaften des DEG Eishockey e.V. durchlaufen. Kukuk ist einer von zwei Förderlizenzspielern, die jedes Team im Kader haben muss. Der Junioren-Nationalspieler erhält bei den Rot-Gelben einen Zweijahresvertrag.

DEG-Geschäftsführer Rick Amann: „Die Verpflichtung von Moritz Kukuk beweist noch einmal die gute Arbeit, die vom Stammverein DEG Eishockey e.V. geleistet wird. Die Verzahnung zwischen Nachwuchs- und Profimannschaft ist sehr eng. Kukuk ist ein großes Talent, das in Kanada einen enormen Schritt nach vorne gemacht hat. Seine Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Die DEG-Fans können sich auf ein echtes Eigengewächs freuen!“

Michael Staade, Präsident des DEG Eishockey e.V.: „Beispiele wie die von Torwart Leon Hümer oder jetzt Moritz Kukuk und anderen sind die Belohnung für die großen Anstrengungen und die viele Arbeit, die von den Trainern, Betreuern, Helfern und der gesamten Organisation des DEG Eishockey e.V, geleistet wird. Wir sind stolz darauf, dass auch in Zukunft welche von ‚unseren Jungs‘ für die Profi-Mannschaft auflaufen werden.“

Moritz Kukuk: „Für mich ist es natürlich ein Traum, für die DEG in der DEL2 zu spielen und die ersten Schritte im Senioren-Eishockey in Deutschland zu machen. Ich werde mich voll reinhängen und alles versuchen, dem Team zu helfen. Ich bedanke mich für diese Chance und möchte das Vertrauen durch Leistung zurückzahlen!“

Über Moritz Kukuk

Moritz Kukuk wurde am 27. April 2005 in Herdecke geboren. Durch seinen Vater und seinen Großvater kam er schon früh in Kontakt mit Eishockey. Sein Vater, Philip Kukuk, spielte seinerzeit unter anderem bei den Augsburger Panthern. Mit drei Jahren begann Moritz mit Eishockey. Er spielte sich von der Laufschule der DEG hoch bis in die U20. 2021/22 wurde auch die Deutsche U17 Nationalmannschaft auf ihn aufmerksam. Seine punktestärkste Saison 2023/24 für die DEG-U20 beendete der Rechtsschütze mit 48 Punkten aus 49 Spielen. Seit seinem dritten Lebensjahr verpasste er nur eine Saison bei den Rot-Gelben – sein Auslandsjahr 2020/21 in Kanada, wo er für die Okanagan HA U16 Prep spielte. Im Sommer 2024 bekundeten die Cowichan Valley Capitals aus Kanada Interesse und Kukuk zog nach Nordamerika.

Moritz ist 1,90 m groß, 77 kg schwer und wird in dieser Saison die 26 auf dem Rücken tragen.

