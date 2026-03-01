DEG – Bietigheim Steelers: „Bei Euch sind Leistungsträger verletzt – ich suche meine“ (DEG-Coach Harry Lange)

Düsseldorf. (MR) Am 50. Spieltag trafen die Düsseldorfer EG, die auf Platz 9 noch auf das PPO Heimrecht schielen, auf die Bietigheim Steelers, die ebenfalls den Blick nach oben auf den vierten Tabellenplatz haben. Daher ist in diesen letzten drei Spielen jeder Punkt extrem wichtig…

Mit recht kurzer Bank und ohne ihren verletzten Kapitän Alex Preibisch angereist, der seine ersten Profi-Schritte in Düsseldorf absolviert hatte, sahen die Steelers bereits nach 10 Sekunden ihren Schlussmann Olafr Schmidt mit dem Safe gegen Düsseldorfs Baptiste. Danach wechselten die Chancen, doch keine Mannschaft konnte sich länger festsetzen. Nachdem Brown nach Bandencheck zunächst am Eis liegen geblieben war, gab es eine 2+2 Min. Strafe gegen die Gäste. Doch diese Zeit war sehr schnell abgelaufen, ohne dass es wirklich gefährlich geworden wäre für Schmidt. Überhaupt hielten beide Goalies in dieser Phase sehr stark und ihr jeweiliges Team im Spiel. Es war bereits die letzte Minute angebrochen, als der SCB gleich mehrere Hochkaräter hatte, die Scheibe aber einfach nicht unterbringen konnte. Und wie es oft so ist: macht man es vorne nicht, scheppert es oftmals hinten. Auch wenn das jetzt 5 € für das Phrasenschwein wären… Ein schneller Gegenstoß, die Rückgabe von Bradford in den hohen Slot und dann der Onetimer von Baptiste. Das war der Führungstreffer für die DEG 50 Sekunden vor dem ersten Seitenwechsel.

„Ich habe noch 10 Plätze im Powerplay zu vergeben“ (Harry Lange)

Nach dem Chancen-Wucher in Drittel eins kamen die Gäste mit dem Paukenschlag aus der Kabine, 36 Sekunden benötigten sie für den Ausgleich (Dostie, 21.). Die Gastgeber überstanden eine Strafzeit ungestraft, doch die Steelers blieben jetzt am Drücker. Nach einer guten Möglichkeit von Kemp, der noch am Schoner scheiterte, war es im zweiten Versuch der Pass an den langen Pfosten, wo Topscorer Dugan nur die Kelle reinhalten musste (28.): Spiel gedreht. Wenig später waren die Gäste erneut im Angriff, die Rheinländer bekamen die Scheibe und Rebound nicht unter Kontrolle, Lunemann nicht die Hand drauf. Da bedankte sich Eckl brav und schoss zum 1:3 ein (29.). Die DEG bekam in diesem Drittel zwei weitere Powerplays zugesprochen, doch diese verdienten den Namen nicht.

Auch in der verbleibenden Reststrafe zu Beginn des letzten Drittels wollte den Landeshauptstädtern nichts gelingen. Auf der anderen Seite wollten Kemp und Dostie es zu schön machen und „verpassten“ sich vor dem Tor. Die DEG versuchte nun, den Druck zu erhöhen, kam in diesem Drittel auf doppelt so viele Torschüsse wie der Gegner – allein es gab kein Vorbeikommen an Schmidt. Zur Drittelmitte wurde Bradford vor dem Tor an der Annahme und dem Onetimer gehindert, bekam aber nicht den erhofften Penalty zugesprochen. Die erneute Überzahl verlief – wie aus dem Spielverlauf nicht unerwartet – ohne Erfolg für die Hausherren. Am Ende zog die DEG den Goalie für den 6. Feldspieler, doch der Druck nutzte nichts. Statt dessen traf Fonstad ins leere Tor, wenige Sekunden vor der finalen Sirene. Jetzt bleiben noch zwei Auswärtsspiele für Düsseldorf vor den Playoffs.

Stimmen zum Spiel





Es spielten:

DEG – 27 Niklas Lunemann – 63 Max Faber, 25 Tariq Hammond – 73 Nick Baptiste, 22 Erik Bradford, 16 Erik Brown; 5 Nick Geitner, 58 Max Balinson – 96 Simon Thiel, 18 Michael Clarke, 17 Leon Niederberger; 53 Sten Fischer, 6 Kevin Maginot – 14 Kevin Marx Norén, 71 Ture Linden, 78 Kevin Orendorz; 65 Marco Münzenberger, 32 Joel Hofmann, 11 Luca Tosto

SCB – 35 Olafr Schmidt – 77 Arne Uplegger, 40 Tim Schüle – 13 Alex Dostie, 24 Cole Fonstad, 91 Mike Fischer; 12 Pawel Dronia, 21 Sören Sturm – 71 Bastian Eckl, 9 Brett Kemp, 8 Jack Dugan; 55 Mike Hochreither, 2 Benedikt Jiranek – 7 Justin Scheck, 10 Tamás Kánya, 15 Filip Reisnecker; 47 Ratislav Judin

Die Tore erzielten:

1:0 (19:10) Baptiste (Bradford)

1:1 (20:36) Dostie (Uplegger, Fischer)

1:2 (27:16) Dugan (Kemp, Schüle)

1:3 (28:47) Eckl (Kemp)

1:4 (59:32) Fonstad (Dostie, Hochreither) EN

Schiedsrichter: 40 Aleksander Polaczek, 37 Jeroen Klijberg (89 Dominic Borger, 97 Claus Clemens Behrendt)

Strafen: DEG – 6 Min; SCB – 12 Min.

Zuschauer: 6856

Düsseldorfer EG – Bietigheim Steelers (01.03.2026)

Düsseldorfer EG – Blue Devils Weiden (20.01.2026)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!