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DEG bestätigt: Ville Järveläinen spielt in Rot-Gelb

7. April 20262 Mins read147
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#21 Ville Järveläinen - © Starbulls Media (Schirmer, Lion, Löffler)
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Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG verkündet den dritten Neuzugang für die Spielzeit 2026/27: Stürmer Ville Järveläinen schließt sich den Rot-Gelben an.

Der 33-jährige Deutsch-Finne lief zuletzt für den Ligakonkurrenten Starbulls Rosenheim auf und kam in 57 Spielen auf 46 Punkte – außerdem auf beachtliche +18 in der +/–Wertung.Järveläinen hat einen Vertrag für eine Saison plus Option für eine weitere Spielzeit unterschrieben.

DEG-Sportdirektor Rich Chernomaz: Ville Järveläinen ist ein kampfstarker und sehr erfahrener DEL2-Spieler, der in den vergangenen zehn Jahren bewiesen hat, dass er in dieser Liga Tore und Punkte machen kann. Er hat ein Gespür für gefährliche Situationen und einen guten One-Timer. Deshalb war er auch sehr erfolgreich im Powerplay. Er wird uns in der Offensive verstärken.“

Ville Järveläinen: „Ich bin voller Vorfreude und wirklich aufgeregt, ab Sommer für die traditionsreiche DEG zu spielen. Ich habe viele gute Dinge über den Club, das Umfeld und die Stadt gehört. Lasst uns die nächste Saison großartig machen!“

Über Ville Järveläinen
Der neue DEG-Stürmer wurde am 24. Februar 1993 in Hämeenlinna (Finnland) geboren. In seiner Jugend spielte er in seinem Heimatland für zahlreiche Mannschaften von HPK und trug auch das Trikot der finnischen Jugend-Nationalmannschaften von der U16 bis zur U20. Mit 18 Jahren zog er für eine Saison in die USA und lief für die Green Bay Gamblers in der USHL auf. Im Jahr darauf spielte Ville erstmals in der Mestis (zweite Liga in Finnland) für Peliitat und kam auf 32 Punkte aus 34 Spielen. In der Saison 2013/14 folgten die ersten Einsätze in Finnlands höchster Liga für HPK sowie weitere Spiele für Peliitat.

Im Jahr 2016 entschied er sich für einen Wechsel zu den Heilbronner Falken in die DEL2. In der Saison 2017/18 spielte er in Dänemark bei den Gentofte Stars und punktete 49 Mal in 53 Spielen. Der darauffolgende Wechsel nach Bayreuth – zurück in die DEL2 – brachte dem Deutsch-Finnen noch mehr Erfolg: Fünf Saisons in Folge erzielte er mehr Punkte als Spiele. Herausragend war die Spielzeit 2021/22 mit 96 Punkten aus 64 Spielen. In Bayreuth lief er sowohl als Assistant Captain als auch als Kapitän auf. Nach einem ebenso erfolgreichen Jahr bei den Lausitzer Füchsen schloss er sich 2024 den Starbulls Rosenheim an (91 Punkte in 114 Spielen).

Ville Järveläinen ist 165 cm groß und 72 kg schwer. In Düsseldorf wird er die Nummer 20 tragen.

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