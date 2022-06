DEG bestÃ¤tigt „Rollenspieler“ Stephen Harper, verzeichnet aber auch zwei weitere AbgÃ¤nge

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren Stürmer verpflichtet. Stephen Harper wechselt zunächst bis 2023 zu den Rot-Gelben. Der Kanadier spielte zuletzt...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat einen weiteren Stürmer verpflichtet.

Stephen Harper wechselt zunächst bis 2023 zu den Rot-Gelben. Der Kanadier spielte zuletzt für die Tucson Roadrunners in der AHL und wagt nun erstmals in seiner Karriere den Sprung nach Europa.

Sportdirektor Niki Mondt: „Stephen Harper ist ein sehr vielseitig einsetzbarer Spieler, der verschiedene Rollen in unserer Mannschaft einnehmen kann, da er sowohl Außen- als auch Mittelstürmer spielen kann. Stephen möchte sich in Europa beweisen und wir wollen ihm die Möglichkeit geben.“

Über Stephen Harper

Stephen Harper – geboren am 25. März 1995 in Hamilton, Kanada – ist 1,88 m groß und wiegt 95 kg. Der Linksschütze begann seine Profi-Karriere 2011/12 bei den Erie Otters in der OHL, wechselte 2013/14 innerhalb der Liga zu den Belleville Bulls, 2015/16 zu den Hamilton Bulldogs und den Niagara IceDogs. In seiner Zeit in der OHL sammelte er in 324 Auftritten 228 Punkte (96 Tore, 132 Vorlagen). Im Anschluss lief er für vier Spielzeiten für die Acadia University auf (109 Spiele, 130 Punkte) und ging zur Saison 2020/21 zu den Fort Wayne Komets in die ECHL (58 Spiele, 49 Punkte). Von dort aus wurde er in den folgenden zwei Jahren zweimal in die AHL berufen und machte für die Chicago Wolves sowie die Tucson Roadrunners insgesamt 40 Partien (drei Tore, drei Vorlagen). Stephen Harper erhält bei der DEG die Rückennummer 15.

Stephen Harpers Karriere in Zahlen

Paul Bittner und Jerry D´Amigo werden hingegen nicht mehr für die Rot-Gelben auflaufen.

Jerry D´Amigo: Der Stürmer wechselte zur vergangenen Spielzeit zur DEG, schoss in 46 Spielen sieben Tore und gab zwölf Assists.

Paul Bittner: Paul Bittner kam ebenfalls zur vergangenen Saison als Nachverpflichtung für 29 Spiele zu den Rot-Gelben. In dieser Zeit gelangen ihm sechs Tore und vier Vorlagen.